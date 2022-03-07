https://uz.sputniknews.ru/20220307/dzyudoist-iz-uzbekistana-stal-chempionom-evropy-23193921.html

Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом Европы

Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом Европы

Команда республики на Открытом первенстве Европы завоевала золоту и бронзовую медали.

2022-03-07T15:00+0500

2022-03-07T15:00+0500

2022-03-07T15:06+0500

спорт

дзюдо

узбекистан

европа

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Узбекистанец Уткирбек Турабоев завоевал золотую медаль Открытого первенства Европы по дзюдо, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Состязание проходило в Праге. В отборочных встречах Турабоев, выступающий в тяжелой весовой категории, одержал победу над спортсменами из Монголии, Италии и Румынии, а в полуфинале и финале встретился с двумя немецкими дзюдоистами.Накануне еще один узбекистанец – Рахимжон Субхонов – завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг. Таким образом, команда Узбекистана привезет домой одну золотую и одну бронзовую медали.Читайте также: На Международном турнире по тхэквондо спортсмены из Узбекистана завоевали не одну медаль

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