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Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом Европы
Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом Европы
Команда республики на Открытом первенстве Европы завоевала золоту и бронзовую медали.
2022-03-07T15:00+0500
2022-03-07T15:00+0500
2022-03-07T15:06+0500
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Узбекистанец Уткирбек Турабоев завоевал золотую медаль Открытого первенства Европы по дзюдо, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Состязание проходило в Праге. В отборочных встречах Турабоев, выступающий в тяжелой весовой категории, одержал победу над спортсменами из Монголии, Италии и Румынии, а в полуфинале и финале встретился с двумя немецкими дзюдоистами.Накануне еще один узбекистанец – Рахимжон Субхонов – завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг. Таким образом, команда Узбекистана привезет домой одну золотую и одну бронзовую медали.Читайте также: На Международном турнире по тхэквондо спортсмены из Узбекистана завоевали не одну медаль
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дзюдо, узбекистан, европа
Дзюдоист из Узбекистана стал чемпионом Европы
15:00 07.03.2022 (обновлено: 15:06 07.03.2022) Подписаться на
Команда республики на Открытом первенстве Европы завоевала золоту и бронзовую медали.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Узбекистанец Уткирбек Турабоев завоевал золотую медаль Открытого первенства Европы по дзюдо, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.
Состязание проходило в Праге. В отборочных встречах Турабоев, выступающий в тяжелой весовой категории, одержал победу над спортсменами из Монголии, Италии и Румынии, а в полуфинале и финале встретился с двумя немецкими дзюдоистами.
Накануне еще один узбекистанец – Рахимжон Субхонов – завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг. Таким образом, команда Узбекистана привезет домой одну золотую и одну бронзовую медали.