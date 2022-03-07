https://uz.sputniknews.ru/20220307/facebook-zakryvaetsya--vk-rastet-23197686.html
Facebook закрывается – VK растет
Facebook закрывается – VK растет
Активность на сервисе Клипы ВКонтакте резко выросла
2022-03-07T18:43+0500
2022-03-07T18:43+0500
2022-03-07T18:43+0500
общество
социальная сеть
вконтакте
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Просмотры и количество загруженного контента на сервисе Клипы Вконтакте удвоились, сообщает пресс-служба социальной сети.Активность на сервисе удвоилась за последнюю неделю, с 28 февраля по 7 марта.Рост популярности социальной сети происходт на фоне блокировки Роскомнадзором доступа на территории России ряда социальных сетей, в частности, Facebook за "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов со стороны" компании, а также ограничения деятельности TikTok.Читайте также: Прощай, Facebook!
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социальная сеть, вконтакте
Facebook закрывается – VK растет
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Активность на сервисе Клипы ВКонтакте резко выросла
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
Просмотры и количество загруженного контента на сервисе Клипы Вконтакте удвоились, сообщает пресс-служба
социальной сети.
"Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами", - говорится в сообщении на сайте.
Активность на сервисе удвоилась за последнюю неделю, с 28 февраля по 7 марта.
Рост популярности социальной сети происходт на фоне блокировки Роскомнадзором доступа на территории России ряда социальных сетей, в частности, Facebook за "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов со стороны" компании, а также ограничения деятельности TikTok.