https://uz.sputniknews.ru/20220307/facebook-zakryvaetsya--vk-rastet-23197686.html

Facebook закрывается – VK растет

Facebook закрывается – VK растет

Активность на сервисе Клипы ВКонтакте резко выросла

2022-03-07T18:43+0500

2022-03-07T18:43+0500

2022-03-07T18:43+0500

общество

социальная сеть

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18987177_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_60e057fecf61267df66105867fe079d3.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Просмотры и количество загруженного контента на сервисе Клипы Вконтакте удвоились, сообщает пресс-служба социальной сети.Активность на сервисе удвоилась за последнюю неделю, с 28 февраля по 7 марта.Рост популярности социальной сети происходт на фоне блокировки Роскомнадзором доступа на территории России ряда социальных сетей, в частности, Facebook за "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов со стороны" компании, а также ограничения деятельности TikTok.Читайте также: Прощай, Facebook!

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

социальная сеть, вконтакте