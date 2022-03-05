https://uz.sputniknews.ru/20220305/proschay-facebook-23157627.html

Прощай, Facebook!

Прощай, Facebook!

Мы прощаемся с эпохой. Facebook, как много в этом слове для сердца русского слилось. За что мы ему благодарны? Вспоминаем в материале.

2022-03-05T12:31+0500

2022-03-05T12:31+0500

2022-03-05T12:31+0500

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Россияне провели на его страницах с десяток лет. Он был частью жизни городского образованного класса, как утренняя чашка кофе и газета. Собственно, фейсбук и заменил утреннюю газету. И дневную, и вечернюю тоже заменил. Кстати, он вытеснил ежедневную прессу, научил нас читать новости в соцсетях, в аккаунтах друзей и откусил доходы у традиционных СМИ. Не мы в нем обустроились, он обустроился в нас, расселся, расположился, разлегся и — началось.Даже дизайн фб со всеми его символами, окошками, стрелками, шрифтами, ветками, лайками стал частью социального дизайна для каждого юзера. Буквально: я есть то, что моя страница в фб. И об этом знал каждый работодатель, жених, покупатель — всякий для начала искал профиль человека в сетях и делал вывод, иметь ли с ним дело.Только я глаза закрою — передо мною ты встаешь!Только я глаза открою — над ресницами плывешь!Эти строки грузинского поэта Григола Орбелиани в переводе Николая Заболоцкого — конечно, о нем. Фейсбук, наш вечный ежедневный карманный друг — засыпая, водишь носом по экрану, просыпаясь — утыкаешь глаза в экран. В промежутке спится тревожно: потому что пока тебя не было в фейсбуке, там кто-то точно был не прав! И пользовался тем, что ты пока не в Сети, без оружия. И набросал наглых комментариев. И первым делом надо пойти и срезать наглеца! Все подчистить, всех забанить, навести утренний сетевой марафет. А потом уже умываться и чистить зубы.А жизнь в соцсети бурлила ключом — общественная, профессиональная и личная.Здесь рождались новые проекты и набирались команды сотрудников, по лайку, по короткому сообщению в личку.Здесь делались огромные благотворительные сборы — и фондами, и частными лицами, которые умели добыть нужную сумму. Фб расцветал комментариями — "плюс один". Быстрая, эффективная технология делания добра вместе и гласно. Все хотят быть хорошими и никто не хочет быть плохим. Вот тебе денег, конечно, на доброе-то дело.Здесь создавались дутые и реальные репутации, строились личные бренды, запускались рекламные кампании. Здесь выросли целые бизнесы по продаже чего угодно – косметики, винтажа, антиквариата, кошек, украшений, одежды, мебели. Группы по интересам, прямые эфиры по договоренности, невидимая большому миру активность, не явленный налоговикам микроскопический доход, неофициальная самозанятость. Фейсбук был великим бюро всех на свете услуг — от бебиситтера до груммера. Великая сила фейсбука умела и знала все — и где купить недорогие шторы, и где найти гениального ветеринара, который вытащит кошку с того света.Слабоумие без отваги: новой игрушкой русского шоу-бизнеса стал "пацифизм" >>А кулинария? А красота? Здесь обменивались рецептами и коллективно готовили борщи и котлеты, здесь занимались фитнесом и фейслифтингом, здесь качали попы публично, на зависть толстым товаркам и в поисках поклонников, и худели, выкладывая свои фоточки у зеркала "до" и "после". Накачав, уходили в инстаграм. Но это уже другая история.Здесь собирали по списку гостей на презентации, церемонии и показы, заявляя страницу в Сети и предлагая подтвердить участие. Здесь организовывались дружеские вечеринки, прямо в особых личных группах. Здесь снимали квартиры, продавали машины и дома. Демонстрировали новые клипы и фотосессии. Публиковали стихи и главы из новых книг. Хвастали машинами и поездками. Показывали котов и собак. Просили помощи во время болезни, просили поддержки в депрессии и тоске.Да что там – здесь сообщали городу и миру о рождении детей, свадьбах и смертях. Все события отражались в фейсбуке, который был больше чем реальность – событий и дел в реальности иногда было меньше, чем в виртуальности.Фейсбук был большим маленьким миром частных людей. И таким бы он мог и оставаться, но не в России.ФБ окончательно поломался в 2014 году. Люди, принимающие политику близко к сердцу, начали спорить с друзьями, чей Крым. На традиционной русской политической кухне можно выпить чаю или чего покрепче и обняться, сказав: "Ну ладно, в конце концов, мы с тобой на одной раскладушке в общаге спали – давай еще по одной, друг". А вот в фейсбуке так не сделаешь – в силу своего устройства он провоцирует битвы. Мнения высказываются публично, поддерживаются лайками той и другой сторон и вот уже не сдать назад, не уступить под взглядами твоих сторонников другой стороне. Даже если на той стороне брат твой или сестра твоя. Только до победного – до расфренда или бана.И ведь по каждому поводу следовало высказываться. Такая сложилась в фб этика. Нормальные вирусологи превращались в нормальных политологов по несколько раз на дню. Следовательно, поводов для сетевого мордобоя было в избытке.Из забаненных мною можно составить город. А как у вас? Уверена, статистика не хуже.Шансом могли быть тайные группы, которые были невидимы никому, кроме участников. И мы с друзьями попробовали однажды управлять миром, не привлекая внимания санитаров, но все кончилось фиаско – ее теперь даже не найти, все, желающие быть над схваткой, уже давно выбрали сторону и уничтожили друг друга банами.Запад открыл против России второй фронт. Экономический >>Фейсбук отлично понял, как управлять большими массами людей, как раскачивать лодку, как формировать информационные пузыри сторонников одной точки зрения и пропагандировать нужное. Как лгать. Фб стал площадкой, где продвигалась одна точка зрения и где ленту активно бомбардировали контентом только одной направленности. Первыми парнями и девицами на деревне тут были те, кто нес народам ценности свободного мира – и вы их знаете наперечет: Америка – родина свобод, все ужасное – от России и Путина, следует отказаться от химеры Родины, веры и гендера. Первыми – буквально по показам. ФБ научился пессимизировать тех, кто ему не нравится и не разделяет ценности из этого списка. И если еще лет пять назад можно было хотя бы спорить, пусть и портя отношения, но называя вещи своими именами, то потом сеть перешла к откровенной цензуре, вводя запрет на слова, мысли и картинки.Дошло до смехотворного – когда великие произведения с оголенными фигурами – будь то хоть Микеланджело – надо было постить с плашечкой, в комментарии или получить бан.Сеть поощряла стукачей и провокаторов. Сеть отказывалась подчиняться национальным правилам и законодательству, отдав цензуру в русскоязычном сегменте в руки – надеюсь, документы мы увидим – украинских националистов, которые буквально преследовали пользователей, которые придерживались иных взглядов. Пример: моя ссылка на материал проекта "Нюрнберг. Начало мира" про парад Победы 24 июня 1945 года была стерта как содержащая ложь и вредоносный контент. Фактически фейсбук в своем финале поддерживал неонацисткую повестку.Смесь ханжества, пропаганды, цензуры и манипулятивной технологии формирования ленты – таким был русскоязычный фейсбук в последние дни перед финалом. Сеть, ставшая ареной вражды и конфликтов.Фейсбук дурно повлиял на политическую культуру в России. Как кто-то верно сказал – он приучил людей к тому, что можно оскорблять и не получать за это в лицо. И городская интеллигенция, которая вошла в фб литературоцентричной, изысканно воспитанной и способной к умной и аргументированной дискуссии, теперь покидает его в ярости и печали, в крайней степени истерии.В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством >>ФБ давно и открыто занимался политикой, став площадкой для сбора и координации активистов в разных странах. "Встречаемся в 22.30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", - эта фраза, опубликованная 21 ноября 2013 года украинским журналистом и активистом Мустафой Найемом стала началом кровавой истории, финал которой – хочется надеяться – мы увидим в ближайшие дни.Политика, которая в итоге превратила соцсеть в площадку и орудие жесткой и грязной информационной войны, в итоге его и сгубила. В последние часы существования ФБ в России маски были сброшены уже полностью: каждый первый рекламный ролик был фейком, агрессивной пропагандой и дезинформацией - все эти страницы с курсом по "300 рублей за доллар", с ложной информацией о количестве погибших военнослужащих, с поддельными страницами российских СМИ. Логичный финал информационной войны. Падение ФБ было некрасивым. Но так или иначе, орудие информационной войны выведено из строя и больше не стреляет.Здесь тихо. Все ушли. Авторские стены тихи и пустынны, будто комнаты после выезда жильцов. Валяются не отвеченные комментарии, висят прощальные посты – у тех, кто успел подготовиться, приколочены объявления об аккаунтах в других сетях.Будто Зона в "Сталкере", где дымится и булькает виртуальная поверхность.Структура, форма, дизайн, алгоритмы фб идеально подходили для культурного перформанса, который разворачивался здесь на радость "прогрессивной интеллигенции", формировавшей повестку в области культуры и медиа годами. Тут была и сцена, и зрительный зал, и продажа билетов, и афиша спектаклей. И сценарии писались тоже тут. Тут аплодировали Навальному и проклинали Путина. Тут коллективно осуждали и подписывали письма. Тут устраивали партсобрания отступникам и стыдили отпадших от прогресса. Фб стал идеальным воплощением тусовочно-интеллигентской матрицы: перекличка и поддержка по принципу "свой-чужой", установление единомыслия и проверка чистоты рядов, демаркация границы между уникальными и особенными "нами" и ужасными, зомбированными и глупыми "ими". В какой-то момент от этого социального театра тошнило, но он никак не закрывался. И публика не могла перестать смотреть. И все – спектакль окончен.Соцсеть, ты была или не была? Кто ответит, куда ты делась? (спойлер – Роскомнадзор) И только ветер в аллеях Нескучного сада заметает твои посты.Фейсбук казался незыблемым. Прочным как скала. Вечным. Виртуальностью куда более прочной, чем реальность. И вот на наших глазах он уходит в прошлое.Прощай, оружие!Источник: РИА Новости

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