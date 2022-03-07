https://uz.sputniknews.ru/20220307/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jenschin-s-8-marta-23198557.html

Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта

Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта

Глава государства рассказал о мерах поддержки женщин, запланированных на ближайшее время.

2022-03-07T19:55+0500

2022-03-07T19:55+0500

2022-03-07T19:55+0500

общество

шавкат мирзиёев

женщины

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, поздравил всех узбекистанок и рассказал о мерах государственной поддержки, сообщает пресс-служба главы государства.Так, для обеспечения более широких возможностей и защиты интересов женщин, власти Узбекистана вновь учредили должность соответствующего заместителя премьер-министра, создали госкомитет по делам семьи и женщин. В комитет войдут зампредседатели почти 9,5 тысяч махаллей по всей республике, которые будут следить за решением проблем женщин на местах.Соответствующие специалисты в настоящее время разрабатывают Национальную программу по поддержке женского образования, рассчитанную на 2022-2026 годы.Власти также выделят 8 трлн сумов на реализацию программы "Женщины в бизнесе", направленной на поддержку предпринимательниц.В 2022 году женщины также смогут получить 40% субсидии на ипотечные кредиты. Это позволит обеспечить квартирами около 12 тысяч нуждающихся женщин. На это из госбюджета выделят 15 трлн сумов.Президент вручил государственные награды выдающимся деятельницам Узбекистана.Читайте также: В Узбекистане появятся "Женщины-наставницы"

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шавкат мирзиёев, женщины