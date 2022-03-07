В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"
© Sputnik / Дильшода РахматоваУчастники Международного фестиваля цветов в Намангане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Движение с таким названием предложил учредить президент Шавкат Мирзиёев. Для чего оно нужно – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев предложил создать движение "Мудрые женщины". Об этом сообщает пресс-служба президента в своем Telegram-канале.
В движение должны войти женщины с большим жизненным опытом, завоевавшие почет и уважение.
"Это движение должно в буквальном смысле стать "совестью махалли", потому что просвещенное общество нельзя построить без просвещенных матерей. Говоря о строительстве основ Третьего Возрождения, создании нового духовного пространства, мы должны согласовывать эту работу с духовностью семьи, влиянием матери", - подчеркнул президент.
Президент обратился к женщинам с призывом вселять в сердца детей великие цели, благодродные идеи. Будить в них великие мечты. Задача матери – воспитать смелых, мужественных детей, а государство уже даст им образование в современных школах и вузах.
"Наша цель — сделать каждую семью, дом и махаллю центром этого великого движения", — сказал глава государства.
Накануне глава Шавкат Мирзиёев наградил отличившихся узбекистанок государственными наградами.
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