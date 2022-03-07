https://uz.sputniknews.ru/20220307/v-uzbekistane-poyavyatsya-mudrye-jenschiny-23193675.html

В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"

В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"

Движение с таким названием предложил учредить президент Шавкат Мирзиёев. Для чего оно нужно – читайте в нашем материале.

2022-03-07T14:06+0500

2022-03-07T14:06+0500

2022-03-07T14:06+0500

общество

шавкат мирзиёев

женщины

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев предложил создать движение "Мудрые женщины". Об этом сообщает пресс-служба президента в своем Telegram-канале.В движение должны войти женщины с большим жизненным опытом, завоевавшие почет и уважение.Президент обратился к женщинам с призывом вселять в сердца детей великие цели, благодродные идеи. Будить в них великие мечты. Задача матери – воспитать смелых, мужественных детей, а государство уже даст им образование в современных школах и вузах.Накануне глава Шавкат Мирзиёев наградил отличившихся узбекистанок государственными наградами.Читайте также:Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинахЖенщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов

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шавкат мирзиёев, женщины