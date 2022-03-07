Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Где прочитать новости Sputnik Узбекистан, если сайт не открывается
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220307/v-uzbekistane-poyavyatsya-mudrye-jenschiny-23193675.html
В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"
В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"
Движение с таким названием предложил учредить президент Шавкат Мирзиёев. Для чего оно нужно – читайте в нашем материале.
2022-03-07T14:06+0500
2022-03-07T14:06+0500
общество
шавкат мирзиёев
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18865387_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_931d05eb3331e2307045f5dc8361b64d.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев предложил создать движение "Мудрые женщины". Об этом сообщает пресс-служба президента в своем Telegram-канале.В движение должны войти женщины с большим жизненным опытом, завоевавшие почет и уважение.Президент обратился к женщинам с призывом вселять в сердца детей великие цели, благодродные идеи. Будить в них великие мечты. Задача матери – воспитать смелых, мужественных детей, а государство уже даст им образование в современных школах и вузах.Накануне глава Шавкат Мирзиёев наградил отличившихся узбекистанок государственными наградами.Читайте также:Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинахЖенщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18865387_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_2757ad1635ab80c48c95252f29392f71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, женщины

В Узбекистане появятся "Мудрые женщины"

14:06 07.03.2022
© Sputnik / Дильшода РахматоваУчастники Международного фестиваля цветов в Намангане
Участники Международного фестиваля цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2022
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Подписаться наGoogle news
Движение с таким названием предложил учредить президент Шавкат Мирзиёев. Для чего оно нужно – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев предложил создать движение "Мудрые женщины". Об этом сообщает пресс-служба президента в своем Telegram-канале.
В движение должны войти женщины с большим жизненным опытом, завоевавшие почет и уважение.
"Это движение должно в буквальном смысле стать "совестью махалли", потому что просвещенное общество нельзя построить без просвещенных матерей. Говоря о строительстве основ Третьего Возрождения, создании нового духовного пространства, мы должны согласовывать эту работу с духовностью семьи, влиянием матери", - подчеркнул президент.
Президент обратился к женщинам с призывом вселять в сердца детей великие цели, благодродные идеи. Будить в них великие мечты. Задача матери – воспитать смелых, мужественных детей, а государство уже даст им образование в современных школах и вузах.
"Наша цель — сделать каждую семью, дом и махаллю центром этого великого движения", — сказал глава государства.
Накануне глава Шавкат Мирзиёев наградил отличившихся узбекистанок государственными наградами.
Читайте также:
Мирзиёев поручил снимать кино об успешных женщинах
Женщинам-предпринимателям выдадут кредиты до 33 млн сумов
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0