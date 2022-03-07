https://uz.sputniknews.ru/20220307/tadjikistan-otmenil-testy-dlya-vezjayuschix-iz-uzbekistana-23199101.html

Таджикистан отменил тесты для въезжающих из Узбекистана

Таджикистан отменил тесты для въезжающих из Узбекистана

С 15 марта для прохождения узбекско-таджикской границы на всех КПП будет достаточно справки о вакцинации.

2022-03-07T21:28+0500

2022-03-07T21:28+0500

2022-03-07T21:28+0500

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. С 15 марта все пропускные пункты на узбекско-таджикской границе вернутся к обычному режиму работы, для пересечения границы достаточно будет предоставить свидетельство о полной вакцинации без прохождения ПЦР-теста на территории республики Таджикистан. Об этом сообщает информационное агентство "Ховар".Такое решение Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 Таджикистана принял после нормализации эпидемиологической ситуации в обеих странах.Официально признаются сертификаты о вакцинации, выданные органами здравоохранения Узбекистана и других стран СНГ. Можно также предъявить отрицательный результат ПЦР-анализа, сданный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. При наличии одного из этих документов, сдавать повторный тест на территории Таджикистана не нужно.Кроме того, в республике отменен масочный режим и сняты ограничения на проведение свадеб и других торжеств и обрядов.Читайте также: Минздрав опроверг слухи о раздаче денег за вакцинацию

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таджикистан, узбекистан, граница