https://uz.sputniknews.ru/20220302/minzdrav-oproverg-sluxi-o-razdache-deneg-vaktsinirovannym-ot-covid-23066736.html

Минздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID

Минздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID

Будьте осторожны! Преступники придумали новую схему, где вам якобы положены выплаты за прививку.

2022-03-02T08:58+0500

2022-03-02T08:58+0500

2022-03-02T09:00+0500

общество

минздрав узбекистана

деньги

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опровергло информацию о том, что за вакцинацию от коронавируса гражданам будут выдавать по 750 тысяч сумов.В ведомстве предупредили: мошенники создали фейковый сайт Минздрава, на котором пользователю предлагали получить выплату на пластиковую карту.Для этого нужно было ввести ее данные и сообщить код из SMS-сообщения.После того, как узбекистанцы вводили свои данные, с их карт пропадали все деньги.В Минздраве призвали граждан не верить фейкам и не передавать третьим лицам свои персональные данные.Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>Ранее глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщили, что в Узбекистане число вакцинированных достигло уже 21,5 миллиона человек.Из общего количества привитых первым компонентом уже вакцинированы 19,6 миллиона человек, а вторым — 15,4 миллиона граждан. Бустерную дозу получили 10,3 миллиона узбекистанцев.Сегодня в Узбекистане имеется запас в 18,3 миллиона доз вакцин. В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:

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минздрав узбекистана, деньги, коронавирус covid-19