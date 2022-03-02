https://uz.sputniknews.ru/20220302/minzdrav-oproverg-sluxi-o-razdache-deneg-vaktsinirovannym-ot-covid-23066736.html
Минздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID
Минздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID
Будьте осторожны! Преступники придумали новую схему, где вам якобы положены выплаты за прививку.
2022-03-02T08:58+0500
2022-03-02T08:58+0500
2022-03-02T09:00+0500
общество
минздрав узбекистана
деньги
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/02/23067075_0:549:2048:1701_1920x0_80_0_0_db811b71b32db056ca85f95eadedf3e5.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опровергло информацию о том, что за вакцинацию от коронавируса гражданам будут выдавать по 750 тысяч сумов.В ведомстве предупредили: мошенники создали фейковый сайт Минздрава, на котором пользователю предлагали получить выплату на пластиковую карту.Для этого нужно было ввести ее данные и сообщить код из SMS-сообщения.После того, как узбекистанцы вводили свои данные, с их карт пропадали все деньги.В Минздраве призвали граждан не верить фейкам и не передавать третьим лицам свои персональные данные.Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>Ранее глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщили, что в Узбекистане число вакцинированных достигло уже 21,5 миллиона человек.Из общего количества привитых первым компонентом уже вакцинированы 19,6 миллиона человек, а вторым — 15,4 миллиона граждан. Бустерную дозу получили 10,3 миллиона узбекистанцев.Сегодня в Узбекистане имеется запас в 18,3 миллиона доз вакцин. В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/02/23067075_0:256:2049:1792_1920x0_80_0_0_50c307cff45ceec0b38d024af01e665e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минздрав узбекистана, деньги, коронавирус covid-19
Минздрав опроверг слухи о раздаче денег вакцинированным от COVID
08:58 02.03.2022 (обновлено: 09:00 02.03.2022) Подписаться на
Какой новый способ выманивания денег придумали мошенники, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опровергло информацию о том, что за вакцинацию от коронавируса гражданам будут выдавать по 750 тысяч сумов.
В ведомстве предупредили: мошенники создали фейковый сайт Минздрава, на котором пользователю предлагали получить выплату на пластиковую карту.
Для этого нужно было ввести ее данные и сообщить код из SMS-сообщения.
После того, как узбекистанцы вводили свои данные, с их карт пропадали все деньги.
В Минздраве призвали
граждан не верить фейкам и не передавать третьим лицам свои персональные данные.
Ранее глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщили, что в Узбекистане число вакцинированных достигло уже 21,5 миллиона человек.
Из общего количества привитых первым компонентом уже вакцинированы 19,6 миллиона человек, а вторым — 15,4 миллиона граждан. Бустерную дозу получили 10,3 миллиона узбекистанцев.
Сегодня в Узбекистане имеется запас в 18,3 миллиона доз вакцин.
В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:
узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001;
российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"
шведско-британская AstraZeneca;
американо-немецкая Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".