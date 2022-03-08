https://uz.sputniknews.ru/20220308/jenskoe-delo-kak-devushka-stala-pomoschnitsey-mashinista-afrosiab--video-23205063.html

Женское дело: как девушка стала помощницей машиниста "Афросиаб" — видео

Женское дело: как девушка стала помощницей машиниста "Афросиаб" — видео

До недавнего времени в Узбекистане профессия помощника машиниста считалась исключительно мужской. Но несколько лет назад среди них появились и девушки. Одна из них — Дильбар Эшметова.

2022-03-08T14:32+0500

2022-03-08T14:32+0500

2022-03-08T14:32+0500

видео

узбекистан

девушки

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В Узбекистане поездами управляют только мужчины. Однако сегодня в кабине высокоскоростного поезда "Афросиаб" наряду с двумя основными машинистами находится и Дильбар Эшметова. Она — помощница машиниста. В настоящее время в Узбекистане такую работу выполняют только четыре девушки.В детстве Дильбар мечтала стать пилотом или космонавтом. Поскольку ее всегда интересовало техническое направление, она поступила в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Изучала эксплуатацию транспортных средств и сооружений, транспортную логистику.Сразу после окончания учебы Дильбар услышала о наборе стюардов для работы на "Афросиабе". Она его успешно прошла и проработала так до 2019 года, пока не объявили о наборе первых помощников машинистов-девушек.Конкурс, в котором участвовали порядка 200 человек, Дильбар успешно прошла."При отборе особое внимание уделяли состоянию нашего здоровья", — уточнила она.Затем предстояло шестимесячное обучение — повышение квалификации машинистов. Особых сложностей не было, вспоминает девушка. Программа частично совпадала с тем, чему обучали в институте.В сфере железнодорожного транспорта, как, наверное, и в военной области, нет гендерных различий, отметила Дильбар. Поэтому, как только она стала помощницей машиниста, какого-то особого отношения к себе не почувствовала.Рабочий день девушки начинается с трех часов ночи. После этого вместе с машинистами Дильбар проводит технический осмотр — кузов, машинное отделение, экипажная часть, крепление всех узлов, работа электронной системы.При приеме поезда от предыдущей бригады необходимо ознакомиться с бортовым журналом. Там подробно описано техническое состояние поезда. Например, выявлены какие-то неполадки, замечания, что-то нужно устранить.Если все хорошо, поезд отправляется в путь. Дильбар вспомнила забавный случай, связанный с ее работой. Во время одной из поездок, увидев ее в кабине, ей улыбнулась и помахала пожилая женщина. Конечно, на себе приходится ловить много удивленных, а порой и восхищенных взглядов, сказала девушка.Конечно, Дильбар хотела бы стать машинистом поезда. Но признается, что это очень сложная и ответственная работа: "За нами триста пассажиров, а поезд движется со скоростью 250 км/час. Поэтому я, конечно, немного подумала бы над этим".Вместе с мужем, который тоже является железнодорожником, Дильбар воспитывает двоих детей. Она говорит: без поддержки семьи ей было бы сложно. Ведь работа у нее сменная, подъем ранний.К слову, Дильбар не сомневается, что в будущем среди ее коллег появится еще больше девушек, а со временем им доверят и управление поездом.Читайте также:

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

узбекистан, девушки, видео