https://uz.sputniknews.ru/20220308/shaxlo-turdikulova-o-jenschinax-rabotyagax-nauke-i-otnoshenii-k-8-marta--video-23190539.html
Шахло Турдикулова: о женщинах-работягах, науке и отношении к 8 Марта — видео
Шахло Турдикулова: о женщинах-работягах, науке и отношении к 8 Марта — видео
В Узбекистане 40% работников в сфере науки — женщины. Об этом замминистра инновационного развития Шахло Турдикулова рассказала в интервью Sputnik.
2022-03-08T17:59+0500
2022-03-08T17:59+0500
2022-03-08T17:59+0500
видео
узбекистан
женщины
наука
8 марта
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Науку в Узбекистане координирует Министерство инновационного развития. И как государственный орган, конечно, оно отвечает за то, чтобы в науке было развитие, в том числе и гендерное. Об этом в интервью Sputnik рассказала замминистра инноваций, директор Центра передовых технологий Шахло Турдикулова.Почему женщины не бросали науку даже в кризисные времена? Потому что женщины по натуре работяги, уверена Турдикулова. Тем не менее, женщины-ученые в республике до сих пор чаще остаются работать в среднем звене, нежели идут в управленцы, отмечает замминистра."Женщина также понимает, что у нее много других обязанностей –дом, семья. Женщина может быть прекрасным ученым, с утра до вечера ставить эксперименты, но сделать следующий шаг — тяжело. Я это вижу", — отметила эксперт.Тем не менее, сама Турдикулова — пример женщины-ученого, которая не боится шагать вперед к своей цели. Докторскую диссертацию она защитила всего в 35 лет, а с 2018 года развивает Центр передовых технологий при Мининноваций.Однако есть ситуации, когда покупать оборудование нецелесообразно. Например, если оно нужно для одного конкретного исследования, а в стране им занимается лишь десяток человек. Получается, что аппарат большую часть времени будет стоять, а тратить деньги на его поддержание необходимо.В этом случае экономить помогает сотрудничество с Россией, говорит Шахло Турдикулова.Для чего сейчас Турдикулова сотрудничает со "Сколково"? Что думает о празднике 8 Марта? И как семья в свое время отнеслась к решению Турдикуловой построить карьеру в науке? Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Sputnik Узбекистан.Читайте также:
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узбекистан, женщины, наука, 8 марта, видео
Шахло Турдикулова: о женщинах-работягах, науке и отношении к 8 Марта — видео
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В Узбекистане 40% работников в сфере науки — женщины. Об этом замминистра инновационного развития Шахло Турдикулова рассказала в интервью Sputnik.
Науку в Узбекистане координирует Министерство инновационного развития. И как государственный орган, конечно, оно отвечает за то, чтобы в науке было развитие, в том числе и гендерное.
Об этом в интервью Sputnik рассказала замминистра инноваций, директор Центра передовых технологий Шахло Турдикулова.
"По данным ЮНЕСКО в Узбекистане 40% женщин-ученых. В этом направлении страна занимает высокие позиции в соответствующих рейтингах", — сказала она.
Почему женщины не бросали науку даже в кризисные времена? Потому что женщины по натуре работяги, уверена Турдикулова. Тем не менее, женщины-ученые в республике до сих пор чаще остаются работать в среднем звене, нежели идут в управленцы, отмечает замминистра.
"Женщина также понимает, что у нее много других обязанностей –дом, семья. Женщина может быть прекрасным ученым, с утра до вечера ставить эксперименты, но сделать следующий шаг — тяжело. Я это вижу", — отметила эксперт.
Тем не менее, сама Турдикулова — пример женщины-ученого, которая не боится шагать вперед к своей цели. Докторскую диссертацию она защитила всего в 35 лет, а с 2018 года развивает Центр передовых технологий при Мининноваций.
"Если последние несколько десятилетий парк научного оборудования практически не обновлялся, то сегодня его активно закупают", — рассказала замминистра.
Однако есть ситуации, когда покупать оборудование нецелесообразно. Например, если оно нужно для одного конкретного исследования, а в стране им занимается лишь десяток человек. Получается, что аппарат большую часть времени будет стоять, а тратить деньги на его поддержание необходимо.
В этом случае экономить помогает сотрудничество с Россией, говорит Шахло Турдикулова.
"В этом случае, конечно, самый лучший партнер — это Россия и российская Академия наук, она хорошо оборудована", — сказала замминистра и добавила, что по ряду проектов многие анализы Узбекистан может совершенно бесплатно.
Для чего сейчас Турдикулова сотрудничает со "Сколково"? Что думает о празднике 8 Марта? И как семья в свое время отнеслась к решению Турдикуловой построить карьеру в науке?
Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Sputnik Узбекистан.