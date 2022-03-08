https://uz.sputniknews.ru/20220308/vitse-premer-novak--o-rossiyskoy-pozitsii-po-rostu-tsen-na-gaz-v-evrope-23199711.html

Вице-премьер Новак — о российской позиции по росту цен на газ в Европе

Вице-премьер Новак — о российской позиции по росту цен на газ в Европе

Взлет цен на газ в Европе вызван провалом европейской энергополитики, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он предупредил, что будет если запретить экспорт нефти из России.

2022-03-08T01:16+0500

2022-03-08T01:16+0500

2022-03-08T01:22+0500

александр новак

вице-премьер

рост цен

газ

европа

россия

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. ️Россия не имеет отношения к нынешнему взлету цен на газ в Европе, заявил Александр Новак. Рост вызван провалом европейской энергополитики.Комментируя предложения запретить экспорт нефти из России, вице-премьер отметил, что этот отказ будет катастрофичен для мирового рынка. Например, вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель.Дело в том, что российскую нефть невозможно быстро заместить. На это понадобится не один год. А платить за это будут простые потребители, сказал он.Новак обратил внимание на то, что Россия имеет право запретить прокачку газа через "Северный поток - 1" из-за запрета в отношении "Северного потока - 2", но не делает этого.Более того, "Газпром" продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам газа, нефти и нефтепродуктов в Европу. Компания исполняет контракт на транзит через Украину на 100%.️Заявления о возможном эмбарго создают неопределенность и ущерб для потребителей, подчеркнул вице-премьер. При этом ️Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов и понимает, куда перенаправить поставки.Также Новак прокомментировал информацию об "атаках российских военных на Запорожскую АЭС". Он назвал это враньем и чушью.Вооруженные силы РФ работают с украинскими специалистами на АЭС, также поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, напомнил он. Между тем у России есть сведения о готовящейся провокации в отношении ГТС Украины. Это опасно, и Москва в этом не заинтересована.

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александр новак, вице-премьер, рост цен, газ, европа