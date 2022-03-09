https://uz.sputniknews.ru/20220309/evropa-ischet-varianty-snizit-svoy-uscherb-ot-sanktsiy-poluchaetsya-ploxo-23217105.html

Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо

Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо

Поставки энергоносителей выведены из-под санкций, сообщил 7 марта канцлер Германии Шольц.

2022-03-09T13:59+0500

2022-03-09T13:59+0500

2022-03-09T13:59+0500

колумнисты

германия

европа

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Решение, вероятно, было принято после того, как цены на газ достигали в моменте рекордных 3700 долларов за тысячу кубометров, это раз в 15 больше, чем "справедливая" долгосрочная цена на газ в прежних реалиях. Вслед за Шольцем похожую позицию высказал и премьер-министр Нидерландов Рютте. В условиях резкого роста цен было принято решение попытаться охладить ситуацию. Но среднесрочно риски эмбарго со стороны западных стран сохраняются, причем это касается в первую очередь нефти, а не газа. Напомним, что после обострения международной обстановки ситуация на нефтяном и газовом рынках для России выглядела несколько по-разному.Глобальные цены на нефть, разумеется, стали сразу расти, но одновременно часть российских поставок стала осуществляться со значительным дисконтом, свыше 20 долларов за баррель. Но риски сохраняются: если вынести за скобки вопросы логистики и настройки европейских НПЗ под новые сорта нефти (на все это понадобится время), то заместить поставки нефти из России можно. С точки зрения глобального баланса Россия экспортирует (через нефть и нефтепродукты) около семи процентов от глобального потребления нефти. Из них около трети идет в Азию, в основном в Китай. Вероятно, для части континентальных трубопроводных поставок и Европе будет сложно отказаться от российской нефти из-за логистики. То есть под гипотетические санкции могут попасть далеко не все объемы, а, скажем, два-четыре процента от глобального потребления. Это все же приемлемое сокращение для глобальной экономики. Да и цены, разумеется, сильно вырастут, что снизит глобальный спрос. А где-то будет работать и фактор бойкота: Shell уже объявила об отказе покупать спотовые партии российской нефти.С газом же ситуация практически противоположная положению с нефтью. Во-первых, топливо поставляется почти полностью по газопроводам. За исключением СПГ с Ямала, и там, кстати, уже проявился риск танкерных поставок: в Великобритании газовоз с Ямала докеры отказались разгружать. Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России >>Зависимость Европы от России по газу составляет 30-40 процентов, и даже в среднесрочной перспективе заменить российский импорт не получается. Несмотря на развитие сектора СПГ, газовый рынок остается намного менее глобальным по сравнению с нефтяным. Как мы все помним, за последние месяцы "Газпром" резко снизил поставки в ЕС. А прокачка через Украину была еще недавно в два раз ниже минимальной по контракту. Но с началом спецоперации транзит через Украину, напротив, вырос до контрактного объема в 109 миллионов кубометров в сутки, кроме того, — "Газпром" постепенно возвращается к бронированию части объемов по польскому маршруту "Ямал — Европа". То есть российский экспорт сейчас даже увеличился, тем не менее на этом фоне выросли и цены.Причины понятны: не стоит недооценивать длительную недопоставку со стороны "Газпрома" в последние месяцы, которая уже дала накопительный эффект. Ожидалось, что дефицит в хранилищах можно будет скомпенсировать летом, но сейчас неопределенности возросли. Напомним, что плановая закачка в газовые хранилища начинается сразу же после окончания отопительного сезона, перерыва здесь не существует.И в этих обстоятельствах — критичная зависимость от газа по сравнению с "возможны варианты" по нефти — уже появились и первые намеки российских официальных лиц в пользу того, что поставки нефти и газа могут осуществляться только "в комплекте" и покупать газ без нефти не получится.Тут стоит отметить, что исторически валютная выручка от продажи газа составляла около десяти процентов от валютной выручки нефти и нефтепродуктов. Но сейчас, когда цена нефти выросла в полтора-два раза от "нормы", а цены на газ в 5-15 раз (котировки скачут), доходы от газа для нашей страны становятся весомыми. Так что если раньше газ был скорее "политика", а нефть — "доходы", то сейчас ситуация изменилась.Наконец, в этих обстоятельствах особое значение принимает еще один сектор, частично связанный с энергетикой, — это удобрения. Он еще менее существенен по объему, но по понятным причинам даже более критичен для глобальной экономики. Здесь и без текущей дестабилизации наблюдался рост котировок. Британия готовится ободрать российских олигархов как липку >>К примеру, цены на диаммонийфосфат за последние два года выросли в три раза. Как известно, растениям необходимы три основных макроэлемента: калий, фосфор и азот. Но для производителей между ними существенная разница. Источники калия и фосфора — это полезные ископаемые, которые после химических обработок или превращений становятся товарными удобрениями. Напротив, производство азотных удобрений полностью основано на природном газе, а сам азот берется из воздуха. Также нужно отметить, что часто удобрения оказываются смешанными. К примеру, фосфорные удобрения часто идут в связки с азотом — потому как фосфатный анион в соли (например, в уже упомянутом диаммонийфосфате) удобно уравновесить катионом в виде аммония (азот).Соответственно, стоимость азотных удобрений полностью коррелирует с ценами на газ. Пропорция, кстати, очень простая: для производства тонны аммиака необходима тысяча кубометров природного газа. Так или иначе, на Россию приходится 15 процентов от глобального экспорта удобрений. Наша страна экспортирует все типы удобрений. Еще большая роль в калийных удобрениях: на Россию, Канаду и Беларусь (в сопоставимых долях) приходится основная часть всего мирового производства этого продукта. Китай, кстати, также является экспортером азотных и фосфорных удобрений и осенью уже ограничивал экспортные поставки, но импортирует удобрения калийные.Любопытно, что несколько дней назад Минпромторг рекомендовал российским производителям временно приостановить экспортные отгрузки удобрений в связи с нарушением цепочек поставок со стороны иностранных логистических компаний. Эта новость тогда трактовалась как попытка склонить иностранные логистические компании к стабильному сотрудничеству и в прочих отраслях. Но в любом случае сектор удобрений, и без того дефицитный в последние годы, оказывается даже более чувствительным к возможным недопоставкам по сравнению с той же нефтью.В Гамбурге заявили, что не конфисковывали яхту Алишера Усманова >>Подытожим. Нефть — это в первую очередь возможность комфортно и без ограничений перемещаться. Газ — это доступ к отоплению и горячей воде, выработка электроэнергии, работа промышленных предприятий. Пропорции тут зависят от структуры энергетики конкретной страны, но в Европе спрос на газ распределен между этими тремя секторами примерно поровну. Удобрения — это в конечном счете еда.За рамками нашего рассмотрения остались и прочие — относительно небольшие — сектора, где Россию сложно заменить. К примеру, цены на никель за два последних дня выросли в 2,5 раза (а с начала года — в четыре раза). На Россию приходится десять процентов мирового производства никеля. В случае возможного эмбарго на закупки нефти у нашей страны появляются развилки: продавать хоть что-то из того, что покупают, или же в случае возможного эмбарго реализовывать нефть "в нагрузку" к более критичным сырьевым товарам. Или же просто для некоторых стран придержать тот или иной дефицитный товар.Объективности ради нельзя не сказать, что и наша страна сильно зависит от поставок широкой номенклатуры продукции, которая опять же занимает небольшую долю в общем объеме внешнеторговых операций, но от нее зависит дальнейшее внутрироссийское производство и функционирование критически важных отраслей. Это также придется учитывать при настройке взаимных ограничений на торговлю, если они все же появятся.Источник: РИА Новости

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германия, европа