https://uz.sputniknews.ru/20220309/mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-irana-23226949.html

Мирзиёев принял делегацию Ирана

Мирзиёев принял делегацию Ирана

Лидер Узбекистана обсудил с главой иранского совета нацбезопасности сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотраффиком.

2022-03-09T20:58+0500

2022-03-09T20:58+0500

2022-03-09T21:48+0500

общество

шавкат мирзиёев

иран

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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Ирана во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений и ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев отметил динамичное развитие сотрудичества между странами: растут объемы взаимной торговли, углубляется промышленная кооперация ведущих предприятий и компаний.В феврале в Тегеране прошли заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум. В Ташкенте 9 марта состоялось первое заседание Совместной комиссии по безопасности. Намечен целый ряд других мероприятий.Участники встречи уделили особое внимание партнерству в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, сотрудничеству в области региональной безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом, международной преступности и незаконным оборотом наркотиков.Мирзиёев также обсудил с Шамхани ситуацию в Афганистане и возможные способы преодоления гуманитарного кризиса в этой стране.Читайте также: Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка

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шавкат мирзиёев, иран