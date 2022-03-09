https://uz.sputniknews.ru/20220309/mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-irana-23226949.html
Мирзиёев принял делегацию Ирана
Мирзиёев принял делегацию Ирана
Лидер Узбекистана обсудил с главой иранского совета нацбезопасности сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотраффиком.
2022-03-09T20:58+0500
2022-03-09T20:58+0500
2022-03-09T21:48+0500
общество
шавкат мирзиёев
иран
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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Ирана во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений и ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев отметил динамичное развитие сотрудичества между странами: растут объемы взаимной торговли, углубляется промышленная кооперация ведущих предприятий и компаний.В феврале в Тегеране прошли заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум. В Ташкенте 9 марта состоялось первое заседание Совместной комиссии по безопасности. Намечен целый ряд других мероприятий.Участники встречи уделили особое внимание партнерству в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, сотрудничеству в области региональной безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом, международной преступности и незаконным оборотом наркотиков.Мирзиёев также обсудил с Шамхани ситуацию в Афганистане и возможные способы преодоления гуманитарного кризиса в этой стране.Читайте также: Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка
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шавкат мирзиёев, иран
Мирзиёев принял делегацию Ирана
20:58 09.03.2022 (обновлено: 21:48 09.03.2022) Подписаться на
Лидер Узбекистана обсудил с главой иранского совета нацбезопасности сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотраффиком.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Ирана во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений и ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба
главы государства.
Шавкат Мирзиёев отметил динамичное развитие сотрудичества между странами: растут объемы взаимной торговли, углубляется промышленная кооперация ведущих предприятий и компаний.
В феврале в Тегеране прошли заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум. В Ташкенте 9 марта состоялось первое заседание Совместной комиссии по безопасности. Намечен целый ряд других мероприятий.
Участники встречи уделили особое внимание партнерству в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, сотрудничеству в области региональной безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом, международной преступности и незаконным оборотом наркотиков.
Мирзиёев также обсудил с Шамхани ситуацию в Афганистане и возможные способы преодоления гуманитарного кризиса в этой стране.