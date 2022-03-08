Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
Площадь объекта составит 160 га. Его построят в Яшнабадском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка.
Его построят в Яшнабадском районе в преддверии молодежных Азиатских игр, которые пройдут в 2025 году в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
"На соревнования прибудет множество спортсменов и тренеров, болельщиков и журналистов со всего континента", — сообщили в пресс-службе президента.
Согласно проекту, в центре объекта будет построен Олимпийский стадион, вокруг него — крытые спортивные комплексы, дворец водных видов спорта, тренировочные площадки, гребной канал.
Все условия будут соответствовать требованиям Олимпийского совета Азии и международных спортивных федераций.
Также будут возведены административное здание, общежитие, музей и хозяйственные объекты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
Олимпийский городок также станет учебно-тренировочной базой. Здесь будут функционировать Институт высшего спортивного мастерства, спортивные федерации и другие спортивные учреждения.
Вдоль улицы Новый Узбекистан, ведущей к Олимпийскому городку, власти создадут зеленую прогулочную зону. Здесь горожане и гости столицы смогут отдыхать и заниматься спортом.
Олимпийский городок — не единственный строительный объект, который планируют построить в Ташкенте в ближайшем будущем. Власти города подготовили проект концепции расширения города с учетом всей необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения.
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