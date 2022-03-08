Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Где прочитать новости Sputnik Узбекистан, если сайт не открывается
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220308/mirziyoev-oznakomilsya-s-maketom-olimpiyskogo-gorodka--foto-23200446.html
Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото
Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото
Мирзиёев ознакомился с макетом объекта и раскрыл, каким будет спортивный объект, который строится к Азиатским играм-2025.
2022-03-08T10:29+0500
2022-03-08T10:29+0500
общество
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/08/23200693_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e7e6b6c80faa33cef53fe7957e5ed380.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка. Его построят в Яшнабадском районе в преддверии молодежных Азиатских игр, которые пройдут в 2025 году в Ташкенте. Согласно проекту, в центре объекта будет построен Олимпийский стадион, вокруг него — крытые спортивные комплексы, дворец водных видов спорта, тренировочные площадки, гребной канал. Все условия будут соответствовать требованиям Олимпийского совета Азии и международных спортивных федераций. Также будут возведены административное здание, общежитие, музей и хозяйственные объекты.Олимпийский городок также станет учебно-тренировочной базой. Здесь будут функционировать Институт высшего спортивного мастерства, спортивные федерации и другие спортивные учреждения. Вдоль улицы Новый Узбекистан, ведущей к Олимпийскому городку, власти создадут зеленую прогулочную зону. Здесь горожане и гости столицы смогут отдыхать и заниматься спортом. Олимпийский городок — не единственный строительный объект, который планируют построить в Ташкенте в ближайшем будущем. Власти города подготовили проект концепции расширения города с учетом всей необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/08/23200693_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_d36c2c800d010bc392d65457564ab2b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев

Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото

10:29 08.03.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться наGoogle news
Площадь объекта составит 160 га. Его построят в Яшнабадском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка.
Его построят в Яшнабадском районе в преддверии молодежных Азиатских игр, которые пройдут в 2025 году в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2022
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
© Пресс-служба президента Узбекистана
"На соревнования прибудет множество спортсменов и тренеров, болельщиков и журналистов со всего континента", — сообщили в пресс-службе президента.
Согласно проекту, в центре объекта будет построен Олимпийский стадион, вокруг него — крытые спортивные комплексы, дворец водных видов спорта, тренировочные площадки, гребной канал.
Все условия будут соответствовать требованиям Олимпийского совета Азии и международных спортивных федераций.
Также будут возведены административное здание, общежитие, музей и хозяйственные объекты.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2022
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка
© Пресс-служба президента Узбекистана
Олимпийский городок также станет учебно-тренировочной базой. Здесь будут функционировать Институт высшего спортивного мастерства, спортивные федерации и другие спортивные учреждения.
Вдоль улицы Новый Узбекистан, ведущей к Олимпийскому городку, власти создадут зеленую прогулочную зону. Здесь горожане и гости столицы смогут отдыхать и заниматься спортом.
Олимпийский городок — не единственный строительный объект, который планируют построить в Ташкенте в ближайшем будущем. Власти города подготовили проект концепции расширения города с учетом всей необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения.
Читайте также:
Благое дело в Рамазан: Мирзиёев заложил "Новый Узбекистан" — фото >>
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0