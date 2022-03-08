https://uz.sputniknews.ru/20220308/mirziyoev-oznakomilsya-s-maketom-olimpiyskogo-gorodka--foto-23200446.html

Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото

Мирзиёев ознакомился с макетом Олимпийского городка — фото

Мирзиёев ознакомился с макетом объекта и раскрыл, каким будет спортивный объект, который строится к Азиатским играм-2025.

2022-03-08T10:29+0500

2022-03-08T10:29+0500

2022-03-08T10:29+0500

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Олимпийского городка. Его построят в Яшнабадском районе в преддверии молодежных Азиатских игр, которые пройдут в 2025 году в Ташкенте. Согласно проекту, в центре объекта будет построен Олимпийский стадион, вокруг него — крытые спортивные комплексы, дворец водных видов спорта, тренировочные площадки, гребной канал. Все условия будут соответствовать требованиям Олимпийского совета Азии и международных спортивных федераций. Также будут возведены административное здание, общежитие, музей и хозяйственные объекты.Олимпийский городок также станет учебно-тренировочной базой. Здесь будут функционировать Институт высшего спортивного мастерства, спортивные федерации и другие спортивные учреждения. Вдоль улицы Новый Узбекистан, ведущей к Олимпийскому городку, власти создадут зеленую прогулочную зону. Здесь горожане и гости столицы смогут отдыхать и заниматься спортом. Олимпийский городок — не единственный строительный объект, который планируют построить в Ташкенте в ближайшем будущем. Власти города подготовили проект концепции расширения города с учетом всей необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения.Читайте также:

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шавкат мирзиёев