https://uz.sputniknews.ru/20220309/na-karte-kashkadarinskoy-oblasti-poyavitsya-novyy-rayon--23226722.html

На карте Кашкадарьинской области появится новый район

На карте Кашкадарьинской области появится новый район

В ходе встречи главы государства с избирателями Кашкадарьинской области в 2021 году было высказано предложение о создании Кукдалинского района.

2022-03-09T20:13+0500

2022-03-09T20:13+0500

2022-03-09T20:13+0500

общество

кашкадарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1450/63/14506374_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a2af69181067e9c352e0849ebdaef1b4.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В составе Кашкадарьинской области может появиться еще один район — Кукдалинский. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.Кукдалинский будет создан частично за счет Чиракчинского района области, который составляет 2,8 тысячи квадратных километров. Здесь проживает около полумиллиона жителей, действует 2 137 предприятий, из них 324 — промышленные, действуют 230 дошкольных образовательных организаций, 234 школы и восемь семейных поликлиник.Из Чиракчинского в Кукдалинский район передается 171 тысяча гектаров земли, на территории вновь образуемого района будут жить 176,3 тысячи человек.Согласно изменениям, в состав нового района также будут переданы 162 промышленных предприятия, одна малая промышленная зона. На десяти тысячах гектаров пашни с использованием технологии капельного орошения планируется создать сады и виноградники.В ноябре прошлого года сообщалось, что власти Узбекистана намерены также расширить и разделить город Самарканд на пять районов:Читайте также:Ташкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу >>

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кашкадарьинская область