https://uz.sputniknews.ru/20220309/na-karte-kashkadarinskoy-oblasti-poyavitsya-novyy-rayon--23226722.html
На карте Кашкадарьинской области появится новый район
На карте Кашкадарьинской области появится новый район
В ходе встречи главы государства с избирателями Кашкадарьинской области в 2021 году было высказано предложение о создании Кукдалинского района.
2022-03-09T20:13+0500
2022-03-09T20:13+0500
2022-03-09T20:13+0500
общество
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В составе Кашкадарьинской области может появиться еще один район — Кукдалинский. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.Кукдалинский будет создан частично за счет Чиракчинского района области, который составляет 2,8 тысячи квадратных километров. Здесь проживает около полумиллиона жителей, действует 2 137 предприятий, из них 324 — промышленные, действуют 230 дошкольных образовательных организаций, 234 школы и восемь семейных поликлиник.Из Чиракчинского в Кукдалинский район передается 171 тысяча гектаров земли, на территории вновь образуемого района будут жить 176,3 тысячи человек.Согласно изменениям, в состав нового района также будут переданы 162 промышленных предприятия, одна малая промышленная зона. На десяти тысячах гектаров пашни с использованием технологии капельного орошения планируется создать сады и виноградники.В ноябре прошлого года сообщалось, что власти Узбекистана намерены также расширить и разделить город Самарканд на пять районов:Читайте также:Ташкент расширяется: сколько земель перешло из области в столицу >>
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область
На карте Кашкадарьинской области появится новый район
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В ходе встречи главы государства с избирателями Кашкадарьинской области в 2021 году было высказано предложение о создании Кукдалинского района.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В составе Кашкадарьинской области может появиться еще один район — Кукдалинский. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Кукдалинский будет создан частично за счет Чиракчинского района области, который составляет 2,8 тысячи квадратных километров.
Здесь проживает около полумиллиона жителей, действует 2 137 предприятий, из них 324 — промышленные, действуют 230 дошкольных образовательных организаций, 234 школы и восемь семейных поликлиник.
Из Чиракчинского в Кукдалинский район передается 171 тысяча гектаров земли, на территории вновь образуемого района будут жить 176,3 тысячи человек.
Согласно изменениям, в состав нового района также будут переданы 162 промышленных предприятия, одна малая промышленная зона. На десяти тысячах гектаров пашни с использованием технологии капельного орошения планируется создать сады и виноградники.
В ноябре прошлого года сообщалось, что власти Узбекистана намерены также расширить и разделить город Самарканд на пять районов:
Корасувский район – 33 махалли (население 134,7 тысяч человек);
Сиабский район – 100 махаллей (население 301,3 тысяч человек);
Согдианский район – 54 махалли (население 84,9 тысяч человек);
Багишамальский район – 55 махаллей (население 170,5 тысяч человек);
Марокандский район – 51 махалля (население 226,6 тысяч человек).
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