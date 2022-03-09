https://uz.sputniknews.ru/20220309/skolko-dney-prodlyatsya-vesennie-kanikuly-u-jiteley-uzbekistana-23217652.html

Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей Узбекистана

Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей Узбекистана

Чем заняться на продолжительных весенних выходных в марте и придется ли за непрерывный отдых отрабатывать дополнительные дни - смотрите инфографику Sputnik.

2022-03-09T19:29+0500

2022-03-09T19:29+0500

2022-03-09T19:29+0500

инфографика

выходные

навруз

узбекистан

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Сотрудники предприятий с пятидневной рабочей неделей в дни Навруза отдохнут сразу пять дней подряд, те же, у кого "шестидневка" смогут рассчитывать на четырехдневный непрерывный отдых.Чем заняться в эти дни? Можно остаться дома, навестить друзей и родных, а можно отправиться в тур по стране. Специально для любителей путешествий компания UzAirways подготовила солидные скидки на авиабилеты по республике. Цена упадет в два раза, так что можно будет планировать большое семейное путешествие.Читайте также:Как будут праздновать Навруз в 2022 году >>

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выходные, навруз, узбекистан, инфографика