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Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей Узбекистана
Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей Узбекистана
Чем заняться на продолжительных весенних выходных в марте и придется ли за непрерывный отдых отрабатывать дополнительные дни - смотрите инфографику Sputnik.
2022-03-09T19:29+0500
2022-03-09T19:29+0500
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Сотрудники предприятий с пятидневной рабочей неделей в дни Навруза отдохнут сразу пять дней подряд, те же, у кого "шестидневка" смогут рассчитывать на четырехдневный непрерывный отдых.Чем заняться в эти дни? Можно остаться дома, навестить друзей и родных, а можно отправиться в тур по стране. Специально для любителей путешествий компания UzAirways подготовила солидные скидки на авиабилеты по республике. Цена упадет в два раза, так что можно будет планировать большое семейное путешествие.Читайте также:Как будут праздновать Навруз в 2022 году &gt;&gt;
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выходные, навруз, узбекистан, инфографика

Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей Узбекистана

19:29 09.03.2022
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Чем заняться на продолжительных весенних выходных в марте и придется ли за непрерывный отдых отрабатывать дополнительные дни - смотрите инфографику Sputnik.
Сколько будут отдыхать на Навруз в Узбекистане деск - Sputnik Узбекистан
Сколько будут отдыхать на Навруз в Узбекистане деск - Sputnik Узбекистан
Сотрудники предприятий с пятидневной рабочей неделей в дни Навруза отдохнут сразу пять дней подряд, те же, у кого "шестидневка" смогут рассчитывать на четырехдневный непрерывный отдых.
Чем заняться в эти дни? Можно остаться дома, навестить друзей и родных, а можно отправиться в тур по стране. Специально для любителей путешествий компания UzAirways подготовила солидные скидки на авиабилеты по республике.
Цена упадет в два раза, так что можно будет планировать большое семейное путешествие.

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