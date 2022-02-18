https://uz.sputniknews.ru/20220218/kak-budut-prazdnovat-navruz-v-2022-om-22820367.html

Как будут праздновать Навруз в 2022 году?

Как будут праздновать Навруз в 2022 году?

Как отметят день весеннего равноденствия в Ташкенте и других городах Узбекистана и кто оплатит проведения торжеств - читайте в материале.

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праздник

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Празднование Навруза состоится в Ташкенте в комплексе "Янги Узбекистон". Отметят день весеннего равноденствие также во всех региональных городах и отдаленных районах республики. Везде поручено провести всенародный хашар, выставки ремесленничества и спортивные состязания по национальным видам спорта, книжные ярмарки.Президент Шавкат Мирзиёев поставил цель встретить Навруз на высоком уровне. Гулянье, по традиции, будет всенародным. Профильным постановлением утвержден план мероприятий и состав комитета для подготовки всенародного праздника Навруз в 2022 году.Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий, возмещаются:В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятия прошли не так масштабно, узбекистанцам рекомендовали отметить праздник в кругу семьи или в махаллях. Но на открытых площадках, где можно обеспечить санитарные нормы, веселье все-таки состоялось.Официальные торжества по случаю Навруза состоялись на "Хумо Арене", где граждан страны поздравил президент Шавкат Мирзиёев. За концертом можно было наблюдать в прямом эфире государственных телеканалов.Читайте также:Как гуляли азербайджанцы в Москве на празднике Навруз: увлекательное видеоВ Москве празднование Навруза пройдет в онлайн-формате

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узбекистан, навруз, президент, праздник