https://uz.sputniknews.ru/20220309/uzbekneftegaz-provodit-konkurs-dlya-trudoustroystva-vypusknikov-23227569.html
"Узбекнефтегаз" проводит конкурс для трудоустройства выпускников
"Узбекнефтегаз" проводит конкурс для трудоустройства выпускников
В конкурсном отборе участвуют студенты, учащиеся в филиале Российского госуниверситета нефти и газа им. Губкина.
2022-03-09T21:21+0500
2022-03-09T21:21+0500
2022-03-09T21:26+0500
общество
узбекнефтегаз
трудоустройство
ргу нефти и газа имени губкина
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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Компания "Узбекнефтегаз" проводит конкурсный отбор для трудоустройства выпускников на своих предприятиях, сообщает пресс-служба акционерного общества.В конкурсе принимают участие студенты ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. На первом этапе учащиеся сдали тест на знание нефтегазового дела, математики и экономики. Те, кто успешно справился с тестом, должны будут пройти очное собеседование.Лучшие участники по итогам интервью смогут пройти производственную стажировку на предприятиях "Узбекнефтегаза", а те, кто во время практики хорошо зарекомендует себя, будет трудоустроен в соответствующее подразделение компании в приоритетном порядке, подчеркивает пресс-служба.Читайте также:Экологические инициативы Приаралья — конкурс идей
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узбекнефтегаз, трудоустройство, ргу нефти и газа имени губкина
"Узбекнефтегаз" проводит конкурс для трудоустройства выпускников
21:21 09.03.2022 (обновлено: 21:26 09.03.2022) Подписаться на
В конкурсном отборе участвуют студенты, обучающиеся в филиале Российского госуниверситета нефти и газа им. Губкина.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik.
Компания "Узбекнефтегаз" проводит конкурсный отбор для трудоустройства выпускников на своих предприятиях, сообщает пресс-служба
акционерного общества.
В конкурсе принимают участие студенты ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. На первом этапе учащиеся сдали тест на знание нефтегазового дела, математики и экономики. Те, кто успешно справился с тестом, должны будут пройти очное собеседование.
Лучшие участники по итогам интервью смогут пройти производственную стажировку на предприятиях "Узбекнефтегаза", а те, кто во время практики хорошо зарекомендует себя, будет трудоустроен в соответствующее подразделение компании в приоритетном порядке, подчеркивает пресс-служба.