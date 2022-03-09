https://uz.sputniknews.ru/20220309/uzbekneftegaz-provodit-konkurs-dlya-trudoustroystva-vypusknikov-23227569.html

"Узбекнефтегаз" проводит конкурс для трудоустройства выпускников

"Узбекнефтегаз" проводит конкурс для трудоустройства выпускников

В конкурсном отборе участвуют студенты, учащиеся в филиале Российского госуниверситета нефти и газа им. Губкина.

2022-03-09T21:21+0500

2022-03-09T21:21+0500

2022-03-09T21:26+0500

общество

узбекнефтегаз

трудоустройство

ргу нефти и газа имени губкина

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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Компания "Узбекнефтегаз" проводит конкурсный отбор для трудоустройства выпускников на своих предприятиях, сообщает пресс-служба акционерного общества.В конкурсе принимают участие студенты ташкентского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. На первом этапе учащиеся сдали тест на знание нефтегазового дела, математики и экономики. Те, кто успешно справился с тестом, должны будут пройти очное собеседование.Лучшие участники по итогам интервью смогут пройти производственную стажировку на предприятиях "Узбекнефтегаза", а те, кто во время практики хорошо зарекомендует себя, будет трудоустроен в соответствующее подразделение компании в приоритетном порядке, подчеркивает пресс-служба.Читайте также:Экологические инициативы Приаралья — конкурс идей

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узбекнефтегаз, трудоустройство, ргу нефти и газа имени губкина