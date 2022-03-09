https://uz.sputniknews.ru/20220309/ekologicheskie-initsiativy-priaralya-v-uzbekistane-obyavili-konkurs-luchshix-idey-23221140.html

Экологические инициативы Приаралья: в Узбекистане объявили конкурс лучших идей

Экологические инициативы Приаралья: в Узбекистане объявили конкурс лучших идей

Как поддержать биоразнообразие региона Приаралья и поддержать на этой территории благоприятного водно-солевого баланса. Мининноваций объявили конкурс лучших профильных предложений.

2022-03-09T16:32+0500

2022-03-09T16:32+0500

2022-03-09T16:32+0500

общество

конкурс

аральское море

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане объявили конкурс научных проектов по улучшению экологической ситуации на дне Аральского моря. Его инициировали в Министерстве инноваций. оцениваться лучшие проекты будут по критериям эффективности использования земель, экономии воды и снижения содержания солей в почве.Об этом в ходе брифинга рассказала начальник информационной службы Министерства инновационного развития Назокат Абдукундузова. По ее словам, на конкурс принимаются практические инновационные проекты, которые впоследствии будут внедряться на осушенном дне Аральского моря.Это решения по озеленению, высадке сельскохозяйственных культур в Приаралье, идеи по улучшению биоразнообразия региона, поддержанию благоприятного водно-солевого баланса, рациональному использованию ирригационной и дренажной инфраструктуры, сохранению редких и эндемичных видов растений. Напомним, в мае прошлого года по предложению главы республики на 75-й сессии Генассамблеи ООН была единогласна принята специальная резолюция. Согласно ей, регион Приаралья объявили зоной экологических инноваций и технологий.Читайте также:Как наука и технологии помогут спасти Приаралье >>Осталось засадить 400 тыс. га осушенного дна Арала – Зиновий Новицкий >>

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конкурс, аральское море