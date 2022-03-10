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Гаспарян о том, как накажут Украину за создание биологического оружия — видео
Гаспарян о том, как накажут Украину за создание биологического оружия — видео
Минобороны России обнаружило на Украине биолаборатории, работавшие на США. Американцы это уже подтвердили. Что теперь?
2022-03-10T09:59+0500
2022-03-10T09:59+0500
видео
биологическое оружие
украина
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Американцы не стали этого скрывать — заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие биологических исследовательских объектов на Украине.По ее словам, американская сторона сейчас "работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил".Такое заявление Нуланд сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химическое оружие.Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.Как будут наказывать Украину за создание биологического оружия и ядерные эксперименты? На этот и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян. Читайте также:
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биологическое оружие, украина, видео

Гаспарян о том, как накажут Украину за создание биологического оружия — видео

09:59 10.03.2022
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Ранее в Минобороны России сообщили, что на Украине при поддержке Пентагона разрабатывались компоненты биологического оружия.
Американцы не стали этого скрывать — заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие биологических исследовательских объектов на Украине.
По ее словам, американская сторона сейчас "работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил".
Такое заявление Нуланд сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химическое оружие.
Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.
Как будут наказывать Украину за создание биологического оружия и ядерные эксперименты? На этот и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян.
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