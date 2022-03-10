https://uz.sputniknews.ru/20220310/gasparyan-o-tom-kak-nakajut-ukrainu-za-sozdanie-biologicheskogo-orujiya--video-23232696.html

Гаспарян о том, как накажут Украину за создание биологического оружия — видео

Гаспарян о том, как накажут Украину за создание биологического оружия — видео

Минобороны России обнаружило на Украине биолаборатории, работавшие на США. Американцы это уже подтвердили. Что теперь?

2022-03-10T09:59+0500

2022-03-10T09:59+0500

2022-03-10T09:59+0500

видео

биологическое оружие

украина

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Американцы не стали этого скрывать — заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие биологических исследовательских объектов на Украине.По ее словам, американская сторона сейчас "работает с украинцами над тем, как не допустить попадания любых исследовательских материалов в руки российских сил".Такое заявление Нуланд сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химическое оружие.Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.Как будут наказывать Украину за создание биологического оружия и ядерные эксперименты? На этот и другие вопросы в интервью Sputnik ответил политолог Армен Гаспарян. Читайте также:

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биологическое оружие, украина, видео