https://uz.sputniknews.ru/20220309/ugroza-u-vorot-ssha-sozdali-na-ukraine-desyatki-biolaboratoriy-23220002.html

Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий

Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий

Минобороны России обнаружило на Украине биолаборатории, работавшие на США. Американцы это уже подтвердили. Что теперь?

2022-03-09T17:01+0500

2022-03-09T17:01+0500

2022-03-09T17:01+0500

колумнисты

биолаборатории

сша

украина

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В ведомстве уверены: их деятельность быстро свернули в надежде помешать экспертам подтвердить, что Киев и Вашингтон нарушили Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. Москва и Пекин не раз призывали американцев присоединиться к международному документу для контроля над бактериологическими угрозами. Но в Белом доме так и не согласились.На границе"На территории Украины сформировалась сеть, включающая более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические", — заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По его словам, эти объекты, находившиеся во Львове, Харькове и Полтаве, работали с опасными возбудителями инфекций "в рамках военно-биологической программы под руководством США".Заказчик — Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA). В проекте участвовала связанная с Пентагоном компания Black and Veatch. Кириллов отметил, что во Львове занимались возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза, в Харькове и Полтаве — дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии.Об этом сообщил и официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. В США признали наличие объектов биологических исследований на Украине >>Россия располагает соответствующими документами. Биолаборатории закрывали в спешке, пояснили в ведомстве, из-за опасений Пентагона, что "российские эксперты подтвердят нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".Деятельность биолабораторий, указали в Минобороны, привела к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями, всплеск которых наблюдают с 2014-го. Увеличилось число случаев дифтерии, краснухи, туберкулеза, кори. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Украину в список стран с высоким риском вспышки полиомиелита.Россия и Китай обеспокоеныМоскву и Пекин давно беспокоит военно-биологическая активность США и их союзников. В начале февраля президент России Владимир Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Главы государств подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В частности, подтвердили, что "Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) имеет существенно важное значение как опора международного мира и безопасности".О необходимости контроля за зарубежной военно-биологической активностью Вашингтона не раз напоминали китайские и российские эксперты, политики — в том числе и академик РАН, заслуженный врач России Геннадий Онищенко.США в 2001-м в одностороннем порядке вышли из переговоров по разработке дополнительного протокола к КБТО, по которому наблюдать за микробиологической деятельностью всех стран должен был независимый орган — Технический секретариат."Произошло это после того, как американские военные применили на собственной территории боевую биологическую рецептуру штамма сибирской язвы Ames strain, устойчивого ко всем антибиотикам и не поддающегося лечению. США тогда заявили, что якобы подверглись нападению террористов и отказались от международного контроля за своими микробилогическими исследованиями", — уточнил академик РАН.Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия утвердили в 1972-м. Это единственный международный документ такого рода."Российский и китайский лидеры призывают Вашингтон вернуться в международное правовое поле. Американцы спорят о естественном или искусственном происхождении коронавируса. В 2001-м они саботировали принятие юридически обязывающего механизма контроля. Если бы механизм приняли, то сейчас могли бы приехать и проверить, создали бы комиссию. Но это невозможно, и США могут лишь делать необоснованные заявления. Сегодня Соединенные Штаты главные нарушители, именно их действия тревожат мир", — уверен Онищенко.Американские биолаборатории на постсоветском пространствеПосле распада СССР в Грузии, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане на базе советских институтов, которые с 1950-х занимались инфекционными заболеваниями и разрабатывали вакцины от чумы, холеры и тифа, открывались американские исследовательские центры.В разгар гонки вооружений перспектива биологической и химической войны была вполне реальна. Ходили слухи, что в советских институтах разрабатывают биооружие против Запада. Доказательств не последовало. Но после развала СССР надо было избежать опасных утечек. США вызвались помочь — в рамках "Программы совместного уменьшения угрозы".Сколько стоит империя лжи >>Выделили средства на изучение опасных болезней. Но с условием — американские специалисты тоже смогут работать в лабораториях. Штаммы, собранные в Центральной Азии и на Кавказе, вывозили на Запад. Гранты выделяли из бюджета НАТО и Пентагона.В Вашингтоне заверяли, что исследования ведутся только в мирных целях. Однако после заявления бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе разгорелся скандал. По его словам, сотрудники центра признавались, что выполняли заказы Пентагона. Там есть "оборудование для распыления вредных веществ и боеприпасов с биологически активным материалом". К тому же в одном из центров умерли десятки лечившихся в нем пациентов. Экс-министр не исключал, что в лаборатории экспериментировали на людях. В США все отрицали.На Центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) в Алма-Ате Пентагон выделил 108 миллионов долларов. Этот объект считается государственным и специализируется на изучении характерных для Казахстана штаммов вирусов. Четыре года назад в республике зафиксировали всплеск заболеваемости менингитом. Поползли слухи, что это эксперимент Вашингтона.Похожие биолаборатории есть в Таджикистане и Узбекистане. Их тоже финансировали американцы. Казахстан, Узбекистан и Таджикистан утверждают, что у них нет никаких американских военных разработок. Пекин и Москву это не успокаивает."Войны XXI века гибридные. Мы должны это четко понимать. Самое главное — понимать их законы, противодействовать им — не только инфекциям, но и таким гибридным информационно-террористическим атакам, рассчитанным на все слои общества. Эпидемиология всегда была политической проблемой — потому что это касается воздействия на все общество, не только на больных", — подчеркивает Онищенко.В Минобороны России отметили, что последние два года Германия для обеспечения биологической безопасности на внешних границах ЕС изучала на Украине возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита и хантавирусов. По словам Игоря Кириллова, под предлогом испытания лекарств и профилактики коронавирусной инфекции с Украины "вывезли несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу". Биоматериалы доставили в НИИ имени Уолтера Рида Сухопутных войск США.Источник: РИА Новости

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биолаборатории, сша, украина