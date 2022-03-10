https://uz.sputniknews.ru/20220310/kitay-sdelal-jestkoe-tayvanskoe-preduprejdenie-ssha-23236650.html

Китай сделал жесткое "тайваньское" предупреждение США

Китай сделал жесткое "тайваньское" предупреждение США

Ранее в китайском МИД объяснили, что будет с американцами, если вдруг они начнут поддерживать тайваньских сепаратистов.

2022-03-10T14:23+0500

2022-03-10T14:23+0500

2022-03-10T14:23+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Пекин не потерпит сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня.Китай продолжит курс на мирное воссоединение двух берегов Тайваньского пролива.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны КНР У Цянь.У Цянь отметил, что в мире есть только один Китай, и Тайвань — ее законная часть, а граждане по оба берега Тайваньского пролива — "кровные братья" и составляют вместе одно единое целое.Глава Минобороны подчеркнул, что вмешательство других стран неприемлемо, поскольку тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая."Чем больше США и Япония будут раздувать шум по тайваньскому вопросу, тем жестче мы будем действовать для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", — заявил министр.Ранее МИД Китая назвал поддержку Тайваня американцами бесполезной.Китайская сторона также предупредила: если американцы намерены подбодрить сепаратистов, стремящихся к так называемой "независимости Тайваня", то это лишь ускорит крах сил "независимости Тайваня".За свое "рискованное поведение" США заплатят высокую цену, предупредили в МИД КНР.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Читайте также:Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных странПочему китайцы поддерживают российскую спецоперацию на Украине

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