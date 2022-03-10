https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-mid-zayavili-chto-rossiya-vyxodit-iz-soveta-evropy-23242039.html

В МИД заявили, что Россия выходит из Совета Европы

В МИД заявили, что Россия выходит из Совета Европы

В ведомстве сказали, не видят смысла оставаться в этой организации, потому что Совет Европы превратился в площадку для "заклинаний о западном превосходстве и самолюбования".

2022-03-10T15:30+0500

2022-03-10T15:30+0500

2022-03-10T15:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

мид россии

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Москва не будет больше наблюдать, как Совет Европы становится платформой для самолюбования Запада, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД)."Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом без России", — заявили в ведомстве.Гуманитарно-правовое пространство в этой части света и сама организация, куда входят недружественные государства, стремительно деградируют, сказали в МИД."Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права", — отметили в министерстве.Сенатор Константин Косачев подчеркнул, что выход из Совета означает денонсацию его устава и конвенции по правам человека. Его коллега Андрей Клишас добавил, что следует немедленно прекратить работу в СЕ, а также остановить любые выплаты в его пользу, передает РИА НовостиРоссия вступила в Совет Европы зимой 1996 года, с тех пор в стране действует мораторий на смертную казнь. Спустя два года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав и свобод человека, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии. Несколько раз Россию лишали права голоса в Парламентской Ассамблее СЕ, несмотря на то что она один из пяти крупнейших спонсоров организации. После начала специальной военной операции на Украине Совет Европы приостановил членство Москвы.Читайте также:Кто не против нас, тот с нами: Россия огласила список недружественных странСколько стоит империя лжи

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