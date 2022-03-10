https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-minoborony-rf-obyasnili-pochemu-pentagon-interesovali-nasekomye-perenoschiki-23250754.html

В Минобороны РФ объяснили, почему Пентагон интересовали насекомые-переносчики

В Минобороны РФ объяснили, почему Пентагон интересовали насекомые-переносчики

Пентагон интересуют насекомые-переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания.

2022-03-10T19:49+0500

2022-03-10T19:49+0500

2022-03-10T19:49+0500

специальная военная операция россии в донбассе

харьков

биолаборатории

пентагон

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Пентагон интересовали на Украине насекомые, которые переносят инфекции. Из биолаборатории в Харькове за рубеж было вывезено более 140 контейнеров с блохами и клещами. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.Ранее в Минобороны России сообщили, что на Украине при поддержке Пентагона разрабатывались компоненты биологического оружия.В Вашингтоне это подтвердили: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала наличие биологических исследовательских объектов на Украине.Всего Минобороны России обнаружило на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших на США.Читайте также:Онищенко о биолабораториях США на Украине: они уже готовят атаку >>Гаспарян о том, как накажут Украину за создание биологического оружия — видео >>

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харьков, биолаборатории, пентагон