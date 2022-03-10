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https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-yujnoy-koree-vybrali-novogo-prezidenta-23234885.html
В Южной Корее выбрали нового президента
В Южной Корее выбрали нового президента
О выборах президента в республике читайте в материале.
2022-03-10T12:29+0500
2022-03-10T12:38+0500
в мире
южная корея
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Новым президентом Южной Кореи по итогам подсчета голосов стал кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии республики.Выборы президента в Южной Корее состоялись 9 марта, явка избирателей составила 77,1%. Из 44 миллионов человек проголосовали около 34 миллионов избирателей.Кандидатами на выборах были Ли Чжэ Мен (от правящей Объединенной демократической партии) и Юн Сок Ель (от оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила"). Претендент на пост президента Ан Чхоль Су (от центристской "Партии народа") непосредственно перед выборами объявил о слиянии кандидатур с Юн Сок Елем.После подсчета 100% голосов Юн Сок Ель набрал 48,56%, а Ли Чжэ Мен — 47,83, следует из данных Национальной избирательной комиссии.Он подчеркнул, что объединит усилия с демократической партией и будет уважать дух конституции и парламент, где находится сейчас большая часть демократов.Новый президент посочувствовал своим конкурентам Ли Чжэ Мену и Сим Сан Чжон от прогрессивной "Партии справедливости", набравшей 2,37% голосов.Юн Сок Ель ранее занимал должность генерального прокурора и политикой занимается недавно. Он стал популярен с конца 2020 года, когда публично выступил против правительственной реформы прокуратуры и часто упоминался в СМИ. Консервативным избирателям понравилась его длительная борьба с администрацией теперь уже бывшего президента и демократа Мун Чжэ Ина.Юн Сок Ель говорил в своих выступлениях, что правительство некомпетентно и коррумпировано, "приватизирует" власть и "грабит" нацию. Тогда его обвинили в ряде этических и юридических нарушений и несколько раз отстраняли от работы, но он все-таки отстоял свои права в суде. В марте 2021 года новый глава государства оставил должность и выдвинулся независимым кандидатом на выборах президента, но потом присоединился к партии "Гражданская сила".Читайте также:В Армении избрали нового президентаАмерика обнаружила, что демократия стала неконкурентоспособной
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южная корея, выборы президента

В Южной Корее выбрали нового президента

12:29 10.03.2022 (обновлено: 12:38 10.03.2022)
© AFP 2022 / Jung Yeon-jeИзбранные президент Южной Кореи Юн Сок Ель со своими сторонниками в Сеуле
Избранные президент Южной Кореи Юн Сок Ель со своими сторонниками в Сеуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je
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О том, кто стал очередным президентом в республике и сколько избирателей за него проголосовали, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Новым президентом Южной Кореи по итогам подсчета голосов стал кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии республики.
Выборы президента в Южной Корее состоялись 9 марта, явка избирателей составила 77,1%. Из 44 миллионов человек проголосовали около 34 миллионов избирателей.
Кандидатами на выборах были Ли Чжэ Мен (от правящей Объединенной демократической партии) и Юн Сок Ель (от оппозиционной консервативной партии "Гражданская сила"). Претендент на пост президента Ан Чхоль Су (от центристской "Партии народа") непосредственно перед выборами объявил о слиянии кандидатур с Юн Сок Елем.
После подсчета 100% голосов Юн Сок Ель набрал 48,56%, а Ли Чжэ Мен — 47,83, следует из данных Национальной избирательной комиссии.
"Проводя предвыборную кампанию, я многому научился. Например, что нужно лидеру страны, как прислушиваться к голосам граждан, тому, что мы проводим выборы, соревнуемся ради граждан. Теперь соревнование закончилось, и мы все должны объединить силы и ради наших граждан, ради Республики Корея мы должны стать единым целым", — сказал Юн Сок Ель в обращении к народу после победы.
Он подчеркнул, что объединит усилия с демократической партией и будет уважать дух конституции и парламент, где находится сейчас большая часть демократов.
Новый президент посочувствовал своим конкурентам Ли Чжэ Мену и Сим Сан Чжон от прогрессивной "Партии справедливости", набравшей 2,37% голосов.
Юн Сок Ель ранее занимал должность генерального прокурора и политикой занимается недавно. Он стал популярен с конца 2020 года, когда публично выступил против правительственной реформы прокуратуры и часто упоминался в СМИ.
Консервативным избирателям понравилась его длительная борьба с администрацией теперь уже бывшего президента и демократа Мун Чжэ Ина.
Юн Сок Ель говорил в своих выступлениях, что правительство некомпетентно и коррумпировано, "приватизирует" власть и "грабит" нацию. Тогда его обвинили в ряде этических и юридических нарушений и несколько раз отстраняли от работы, но он все-таки отстоял свои права в суде.
В марте 2021 года новый глава государства оставил должность и выдвинулся независимым кандидатом на выборах президента, но потом присоединился к партии "Гражданская сила".
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