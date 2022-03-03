https://uz.sputniknews.ru/20220303/v-armenii-izbrali-novogo-prezidenta-23115669.html

В Армении избрали нового президента

В Армении избрали нового президента

Парламент сделал свой выбор. Все, что известно по теме, собрали в материале.

2022-03-03T17:40+0500

2022-03-03T17:40+0500

2022-03-03T17:40+0500

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выборы

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Парламент Армении избрал нового президента. Им стал министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян.Об этом передает Sputnik Казахстан со ссылкой на главу счетной комиссии законодательного органа Нарека Бабаяна.Кандидатуру Хачатряна выдвинула правящая партия "Гражданский договор". Он был единственным претендентом на пост президента.В первом туре за него проголосовали только 69 депутатов, а необходимо было набрать минимум 81 голос.Во втором туре необходимый минимум составляет 65 голосов. За Хачатряна проголосовал 71 депутат, сообщил на заседании Бабаян.Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали выборы. Бывший президент Армении Армен Саркисян заявил о сложении президентских полномочий 23 января. Свою отставку он объяснил тем, что в настоящее время в стране у президента отсутствуют полномочия, из-за которых глава государства не в состоянии оказывать влияние на коренные процессы внешней и внутренней политики.В 2015 году после конституционных реформ, закрепивших переход страны от президентской к парламентской форме правления, главу государства избирают не в ходе общенародного голосования, а депутаты парламента.В Армении за всю ее постсоветскую историю было четыре президента.Трое из них — Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) – избирались на этот пост дважды общенародным голосованием.Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования. Четвертый президент – Армен Саркисян занял пост в апреле 2018 года.Читайте также:Эксперт озвучил свою версию развития отношений Москвы и Еревана после Саркисяна — видеоЧто сулят Узбекистану президентские выборы в Туркменистане

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