https://uz.sputniknews.ru/20220310/video-kak-skoro-uzbekskiy-mass-market-poyavitsya-na-rossiyskom-rynke--mnenie-eksperta-23251976.html

Видео: как скоро узбекский масс-маркет появится на российском рынке – мнение эксперта

Видео: как скоро узбекский масс-маркет появится на российском рынке – мнение эксперта

Сможет ли одежда, произведенная в Узбекистане, заменить ушедшие из России бренды масс-маркета? На вопрос отвечает Леонид Холод.

2022-03-10T21:00+0500

2022-03-10T21:00+0500

2022-03-10T21:00+0500

видео

узбекистан

одежда

бренд

рынок

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Ушедшие из российских магазинов бренды масс-маркета можно заменить продукцией местного производства, а также стран-соседей. Появится ли узбекская одежда на российском рынке? Как увеличится сотрудничество Москвы и Ташкента в текстильной отрасли? Ответы искали с с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонидом Холодом.Основным преимуществом Узбекистана является большое количество производств, на которых производятся широчайший ассортимент тканей. Это, безусловно, способствует росту объемов узбекского экспорта.Сегодня в России многие фирмы пользуются материалами из Узбекистана в производстве своих изделий. Например, "Спортмастер" закупает хлопковые вещи в Андижане. Бренды Funday и Crockid, представленные в российских торговых центрах, отшивают всю детскую одежду в Гулистане.Насколько может увеличится российско-узбекское сотрудничество в современных реалиях? Ответ на вопрос смотрите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, одежда, бренд, рынок, видео