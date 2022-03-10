https://uz.sputniknews.ru/20220310/video-kak-skoro-uzbekskiy-mass-market-poyavitsya-na-rossiyskom-rynke--mnenie-eksperta-23251976.html
Видео: как скоро узбекский масс-маркет появится на российском рынке – мнение эксперта
Видео: как скоро узбекский масс-маркет появится на российском рынке – мнение эксперта
Сможет ли одежда, произведенная в Узбекистане, заменить ушедшие из России бренды масс-маркета? На вопрос отвечает Леонид Холод.
2022-03-10T21:00+0500
2022-03-10T21:00+0500
2022-03-10T21:00+0500
видео
узбекистан
одежда
бренд
рынок
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Ушедшие из российских магазинов бренды масс-маркета можно заменить продукцией местного производства, а также стран-соседей. Появится ли узбекская одежда на российском рынке? Как увеличится сотрудничество Москвы и Ташкента в текстильной отрасли? Ответы искали с с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонидом Холодом.Основным преимуществом Узбекистана является большое количество производств, на которых производятся широчайший ассортимент тканей. Это, безусловно, способствует росту объемов узбекского экспорта.Сегодня в России многие фирмы пользуются материалами из Узбекистана в производстве своих изделий. Например, "Спортмастер" закупает хлопковые вещи в Андижане. Бренды Funday и Crockid, представленные в российских торговых центрах, отшивают всю детскую одежду в Гулистане.Насколько может увеличится российско-узбекское сотрудничество в современных реалиях? Ответ на вопрос смотрите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, одежда, бренд, рынок, видео
Видео: как скоро узбекский масс-маркет появится на российском рынке – мнение эксперта
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Сможет ли одежда, произведенная в Узбекистане, заменить ушедшие из России бренды масс-маркета? На вопрос отвечает Леонид Холод.
Ушедшие из российских магазинов бренды масс-маркета можно заменить продукцией местного производства, а также стран-соседей. Появится ли узбекская одежда на российском рынке? Как увеличится сотрудничество Москвы и Ташкента в текстильной отрасли? Ответы искали с с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Леонидом Холодом.
Основным преимуществом Узбекистана является большое количество производств, на которых производятся широчайший ассортимент тканей. Это, безусловно, способствует росту объемов узбекского экспорта.
"Узбекистан при определенных усилиях мог бы выйти в тройку лидеров по поставкам хлопка в Россию", – считает эксперт по агропромышленности, доктор экономических наук Леонид Холод.
Сегодня в России многие фирмы пользуются материалами из Узбекистана в производстве своих изделий. Например, "Спортмастер" закупает хлопковые вещи в Андижане. Бренды Funday и Crockid, представленные в российских торговых центрах, отшивают всю детскую одежду в Гулистане.
Насколько может увеличится российско-узбекское сотрудничество в современных реалиях? Ответ на вопрос смотрите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан
.