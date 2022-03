https://uz.sputniknews.ru/20220311/23273379.html

Беременная в роддоме Мариуполя оказалась блогером — фото

Медучреждение в последнее время использовалось националистами "Азова" как укрепленный объект.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Пользователи соцсетей узнали на кадрах из роддома в Мариуполе, который подвергся авиаударам, известную бьюти-блогершу. О том, что кадры постановочные написал Telegram-канал "Война с фейками".Как напомнили в Sputnik Армения, украинские СМИ писали, что российская авиация нанесла удар по роддому в Мариуполе, где якобы еще оставались женщины, дети и врачи. В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский назвал это "зверством", заявив, что под завалами якобы оказались женщины и дети.На это отреагировал и первый заместитель постпреда России при ООН (постпредство входит в систему МИДа) Дмитрий Полянский, назвав информацию о пострадавших при ударе "фейковыми новостями" и заявил, что "больница была превращена радикалами в военный объект". Полянский также привел слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. На заседании Совбеза альянса еще 7 марта Небензя заявил, что "украинские радикалы выгнали персонал родильного дома №1 города Мариуполя и устроили огневую площадку на территории учреждения. Кроме того, они полностью уничтожили один из городских детских садов".В свою очередь сами украинские пользователи соцсетей изучили кадры роддома. Они установили, что девушка на кадрах - это бьюти-блогер Марианна Подгурская. Девушка действительно беременна, однако в роддоме не могла находиться, из-за эвакуации его днями ранее.Медучреждение в последнее время использовалось националистами "Азова" как укрепленный объект. Подписчики забросали Марину в инстаграмме комментариями с осуждением за участие в грязных информационных вбросах.О фейковых кадрах и преднамеренном инфо-шуме западных СМИ вокруг Мариупольской больницы говорил сегодня и глава МИД РФ Сергей Лавров.При этом на видео, опубликованном изнутри здания, нет ни людей, ни следов крови — только осколки стекол и разрушенные стены. Логично предположить, что если бы там действительно были роженицы, сотрудники службы спасения и очевидцы, прибывшие на место первыми, сразу сделали бы фото с места ЧП на свои телефоны, не дожидаясь появления фотографа.Им является тоже не случайное лицо. Евгений Малолетка ранее работал на украинский пропагандистский ресурс УНИАН, а сейчас сотрудничает с такими изданиями, ведущими антироссийскую кампанию, как the Guardian, The Times, The NYT. В 2015 году Малолетка даже прошел стажировку в престижной программе Eddie Adams Workshop в Нью-Йорке. Любопытно, что этот фотограф рассказывает о "военных преступлениях России" еще с 2014 года.Читайте также:Цель фейков — подорвать доверие к власти и дестабилизировать ситуацию в России >>Джабаров высказался об украинских фейках в Центральной Азии – видео >>

