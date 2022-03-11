https://uz.sputniknews.ru/20220311/kitay-gotovitsya-k-adskim-sanktsiyam-23270331.html

Китай готовится к "адским" санкциям

Китай готовится к "адским" санкциям

"Здесь хороший урок для нас, потому что сегодня это Россия, а завтра — Китай". Так Тянь Фэйлун, специалист по праву из Бэйханского университета в Пекине, объясняет смысл нынешней работы над антисанкционным законодательством.

2022-03-11T16:59+0500

2022-03-11T16:59+0500

2022-03-11T16:59+0500

колумнисты

китай

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Так Тянь Фэйлун, специалист по праву из Бэйханского университета в Пекине, объясняет смысл нынешней работы над китайским антисанкционным законодательством.Усиление такого законодательства — это, возможно, самый примечательный для нас результат проходящей сейчас в Пекине ежегодной "двойной сессии", то есть заседания парламента в полном составе (в КНР существует система, которая у нас была до 1993 года, — Съезд народных депутатов, собирающийся время от времени, и непрерывно работающий Верховный Совет, куда входила только часть депутатов). Примечательна эта работа не только для нас и не только для Китая: это глобальный прецедент, как можно бороться с западным увлечением санкциями — односторонними, "адскими" и прочими.Поскольку заседает парламент, то речь идет о юридической базе. И пока что суть происходящего объясняется так: держава должна обновить чемоданчик с инструментами, пригодными для борьбы с санкциями. "Двойная сессия", по сути, дает рамочные, но обязательные инструкции для предстоящей законодательной работы — пока речь только об этом, но нет никаких сомнений, что с "чемоданчиком" все будет нормально."Придем к катастрофе". Нужны ли Европе и Китаю антироссийские санкции >>Почему? Потому что, дословно, надо "защитить китайский суверенитет и развитие" перед лицом "наглых санкций", особенно "с учетом российско-украинского кризиса". Кризис этот "ярко показывает, как Запад, ведомый США, злоупотребляет властью в той части мировой системы, которая контролируется им, и чрезмерно употребляет санкции в своих геополитических битвах за сохранение гегемонии". Цитаты — из официальных и экспертных высказываний разных деятелей по ходу сессии.Конкретно речь идет, видимо, о приведении в общую систему того антисанкционного законодательства, которое уже имеется, а затем и о новых защитно-наступательных мерах. Дело в том, что такие законы в стране уже есть и действуют, их насчитывают минимум четыре, не считая указов и распоряжений. Просто они принимались разрозненно и в порядке пожарного реагирования на очередные антикитайские атаки, не у всех есть ясные инструкции к применению. Украинский кризис всего лишь ускорил необходимую работу.Давайте посмотрим, какие защитно-наступательные законы уже действуют. Больше всего из них известен тот, что был принят в июне прошлого года. Поводом был Гонконг.Напомним, в этом особом районе страны была предпринята операция, сравнимая с недавними событиями в Беларуси или частично в Казахстане, — долгий и разрушительный либерально-студенческий "майдан" с массовыми демонстрациями, травлей полиции, поджогами метро и прочими прелестями. Местные власти и Пекин терпели долго, потом приняли новые "гонконгские" законы против погромов и начали их выполнять. И в результате под персональные санкции попали руководители местной администрации, включая ее главу Кэрри Лам, у которой арестовали зарубежные активы и ввели запрет на поездки в западные страны. Тогда-то появился ответный закон.В нем были очевидные вещи вроде персональных мер против тех зарубежных деятелей, кто организовывал санкции, с арестом их активов в Китае — если они есть — и запретом на въезд. Но было и кое-что поинтереснее.Китай отомстит Западу за русских кошек >>Дело в том, что китайские власти обнаружили, что не только иностранцы, но и граждане страны могли участвовать в разработке санкций, подсказывать слабые места своей родины — и по закону им ничего нельзя было сделать. Теперь можно и нужно (включая запреты избираться куда угодно): хороший был прецедент. Сегодня антисанкционное законодательство будут добавлять уже в особые, местные гонконгские законы и всячески его совершенствовать.Но куда интереснее так называемые вторичные санкции. Это когда западные законодательства распространяются на компании стран, ни в каких санкциях не участвующих. То есть если ты имеешь дело с каким-то партнером, которого преследуют западники, то твой бизнес в США или Европе может быть оштрафован, арестован, заблокирован, а ты сам можешь попасть в какие-то списки.И что с этим можно сделать? Оказывается, можно, причем в соответствии с уже действующим законодательством. Он рассказывает нам: в ответ на участие какой-то корпорации, работающей в Китае, в санкционном режиме Пекин имеет право сделать что угодно с активами и вообще бизнесом этой корпорации в самом Китае, а заодно преследовать ее по суду и в третьих странах.Более того, придумано еще одно интересное новшество. Не обязательно китайское государство, а вообще любой гражданин этой страны может подать в суд на иностранный бизнес, если этот гражданин считает, что зарубежные ограничения нанесли ему ущерб. И суд может конфисковать активы обидчика или сделать что-то аналогичное. А поскольку речь идет о стране — производственном цехе всего мира, то кому-то может быть больно.Сайт дает зарубежному бизнесу советы: постарайтесь при заключении контракта вписать туда пункт о том, что сделка, по сути, выводится из-под китайского законодательства, то есть все разногласия урегулируются в каких-то нейтральных судах. Понятно, что сейчас китайский парламент будет закрывать и эту лазейку. То есть любой бизнес мира оказывается между молотом и наковальней: будешь выполнять законы своих санкционеров — попадешь под удар китайского закона.Китай готовится решать ровно ту же задачу, что сейчас стоит перед Россией.Источник: РИА Новости

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