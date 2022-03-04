https://uz.sputniknews.ru/20220304/kitay-otomstit-zapadu-za-russkix-koshek-23134784.html

Китай отомстит Западу за русских кошек

Китай отомстит Западу за русских кошек

Кошки из России попали под европейские санкции: им запретили участвовать в международных конкурсах. Что усатым с этим делать?

2022-03-04T13:55+0500

2022-03-04T13:55+0500

2022-03-04T13:55+0500

колумнисты

запад

кошки

китай

санкции

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Однако, по крайней мере, в ситуации с Китаем результат противоположный. Публика в стране наблюдает за происходящим и делает совсем не те выводы, что от нее западники ожидали.Как всегда в таких случаях, самыми эффектными оказываются пустяки. Китайский интернет смеется в голос над санкциями, наложенными на русских кошек.Есть такая международная неправительственная организация FIFе или нечто в этом роде, место ее размещения китайский ресурс Global Times определяет неотчетливо, но в целом это типично европейская контора. Она координирует деятельность множества кошколюбов нашего прекрасного глобального мира. И вот сейчас не то чтобы все участники, а только правление FIFе решило, дословно, что "не могут же они ничего не делать", и сообщили, что котяры с хозяевами из России не будут участвовать в выставках и прочих мероприятиях организации. Наверное, во всей нынешней военной истории это совсем не пустяковый момент — вот эта испуганно-истеричная реакция типичной западной, прежде всего европейской, публики. Реакция в виде "мы тоже должны осудить". Если бы изощрялись только правительства, тут можно было бы многое сказать, в том числе, что правительства иногда и меняются. А вот среднестатистический западник — это другое. Ему никто ничего, скорее всего, не приказывал (уж точно не кошатникам). Не хочется залезать в глубины истории, но коллективная травля кого угодно по любому поводу — от мамы Гарри Поттера Джоан Роулинг до великого дирижера Валерия Гергиева — это очень по-европейски. Хотя при этом кто-то кому-то шепчет, что мы остаемся друзьями, дождемся лучших времен и так далее.Как это действует на нас — одно дело. Но вот теперь мы видим, как злобный западный гражданский идиотизм действует в данном случае на китайцев. Не секрет, что средний китаец (и вообще азиат) за последние несколько столетий выработал, мягко говоря, не лучшее мнение об умственных способностях среднего западника. И вот теперь это мнение укрепляется, особенно с учетом того, что Китай бомбардируют санкциями и подвергают травле так же, как и нас.Кошки попали под запрет: они не будут участвовать в международных конкурсах >>Вот хотя бы стандартный, выходящий с обновлениями каждую весну документ информационного офиса китайского правительства "Отчет о нарушениях прав человека в США в 2021 году". Там, кроме констатации факта, что положение с этими правами в указанном году ухудшилось, есть имеющие отношение к нашему разговору подробности. Например, будто усилилась дискриминация этнических меньшинств, особенно азиатов.А это тот самый случай: нагнетается который год ненависть не то что к правительству в Пекине, а вообще к любым китайцам на территории США, в том числе там родившимся. Ну то есть власти или политики говорят о "режиме", но дальше-то те или иные персонажи, поеживаясь от смущения, сообщают, что "не могут молчать", и озираются в поисках ближайшего персонажа с азиатским лицом. Студента например (помните попытки бойкота российских студентов в Европе?). Что и фиксируется в соответствующих документах. Хотя и без них эта ситуация давно уже известна 1,4 миллиарда китайцев и сотням миллионов прочих азиатов.Но на нынешние актуальные темы идут и более серьезные разговоры. Например, задается хороший вопрос: что ощущает житель Тайваня сегодня, глядя на происходящее с Украиной? Особенно с учетом позиции политического руководства страны: мы с Киевом.А вопрос ведь хороший. Из прекрасного острова делают азиатскую Украину, постоянно запугивают жителей неминуемым "китайским вторжением", накачивают оружием и обещают защиту. Такую, как украинцам?Строчка о Тайване мелькнула в длинном аналитическом материале насчет двух войн. Это старый спор внутри американских политических кругов: сколько войн одновременно должна быть способна вести "сверхдержава". И тут как раз Курт Кэмпбелл, координатор всей азиатской политики при Белом доме, выступил в Фонде Маршалла с утверждением, что Америка может сфокусироваться на двух "театрах" — европейском и индо-тихоокеанском. "Да вы и одну войну не потянете", — отвечает ему китайский публицист. Кошкин дом: как заботятся о бездомных котах в Египте — фото >>И напоминает эпизоды истории 20-го столетия, как и нынешнюю ситуацию, когда с Россией приходится иметь дело все-таки исключительно Украине, а все прочие ее только подстрекают, в том числе подвергая санкциям наших кошек.История получается предельно интересная. Санкционные забавы на российском направлении консолидируют китайское (а вообще-то, не только китайское) общество в, мягко говоря, неприязни к Западу в целом. И подталкивают это общество, а за ним и политическое руководство, к поддержке Москвы — той, которая технически возможна. Если бы прежде тот же санкционный инструмент не применялся против Китая (и еще нескольких стран Азии, Африки, Латинской Америки), то там повсюду желание отсидеться в кустах было бы доминирующим. Вспомним, как должен был выглядеть мир глазами среднего западника столетие назад: белый человек правит на всех континентах, вызывая страх, но и восхищение. Тот же идеальный мир тридцать лет назад: везде глобальная гармония белых и небелых, везде одни правила и стандарты, но носители единственной правильной цивилизации все равно вызывают восхищение. А теперь эти носители своими руками превращают себя в посмешище для миллиардов людей.Источник: РИА Новости

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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запад, кошки, китай, санкции