https://uz.sputniknews.ru/20220311/po-vnutrennemu-pasportu-v-samarkand-chto-dast-eaes-uzbekskomu-turizmu---video-23275853.html
По внутреннему паспорту в Самарканд: что даст ЕАЭС узбекскому туризму - видео
По внутреннему паспорту в Самарканд: что даст ЕАЭС узбекскому туризму - видео
Россия 9 марта сняла "ковидные" ограничения на полеты в Узбекистан. Теперь поток туристов в страну увеличится еще сильнее.
2022-03-11T21:00+0500
2022-03-11T21:00+0500
2022-03-11T21:00+0500
видео
самарканд
еаэс
узбекистан
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Узбекистан и Россия будут развивать сотрудничество в сфере туризма. Вице-премьеры стран подписали план мероприятий по увеличению туристического потока. Какие направления особенно интересны для туристов? Насколько увеличится число желающих отдохнуть в Узбекистане? Что даст ЕАЭС узбекской туристической отрасли?Перспективы туротрасли в Узбекистане оценил эксперт по туризму, директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин.Для российских туристов сегодня важны два пункта при выборе страны: наличие системы "все включено" и возможность расплатиться картой "Мир". В Узбекистане большинство банков подключено к данной российской платежной системе, отметил эксперт.Кроме того, Россия возобновляет полеты в Узбекистан. Это, по мнению эксперта, увеличит поток туристов в республику, и выведет его на допандемийный уровень и выше."Узбекские авиалинии увеличили количество рейсов в Россию с 38 до 143. Я уверен, что на предстоящие майские праздники в республику приедет в 3-4 раза больше туристов, чем в 2021 году", - заявляет Сербин.Эксперт также рассказал, какие выгоды получат туристы и турфирмы при вступлении Узбекистана в ЕАЭС. Ответ на вопрос вы можете получить в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
самарканд, еаэс, узбекистан, видео
По внутреннему паспорту в Самарканд: что даст ЕАЭС узбекскому туризму - видео
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Россия 9 марта сняла "ковидные" ограничения на полеты в Узбекистан. Теперь поток туристов в страну увеличится еще сильнее.
Узбекистан и Россия будут развивать сотрудничество в сфере туризма. Вице-премьеры стран подписали план мероприятий по увеличению туристического потока.
Какие направления особенно интересны для туристов? Насколько увеличится число желающих отдохнуть в Узбекистане? Что даст ЕАЭС узбекской туристической отрасли?
Перспективы туротрасли в Узбекистане оценил эксперт по туризму, директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин.
Для российских туристов сегодня важны два пункта при выборе страны: наличие системы "все включено" и возможность расплатиться картой "Мир". В Узбекистане большинство банков подключено к данной российской платежной системе, отметил эксперт.
"Узбекистан очень комфортен для путешественников из России. Россияне могут практически в любом банкомате республики использовать карту "Мир" и снять рубли", - говорит Сербин.
Кроме того, Россия возобновляет полеты в Узбекистан. Это, по мнению эксперта, увеличит поток туристов в республику, и выведет его на допандемийный уровень и выше.
"Узбекские авиалинии увеличили количество рейсов в Россию с 38 до 143. Я уверен, что на предстоящие майские праздники в республику приедет в 3-4 раза больше туристов, чем в 2021 году", - заявляет Сербин.
Эксперт также рассказал, какие выгоды получат туристы и турфирмы при вступлении Узбекистана в ЕАЭС. Ответ на вопрос вы можете получить в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан
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