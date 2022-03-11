https://uz.sputniknews.ru/20220311/po-vnutrennemu-pasportu-v-samarkand-chto-dast-eaes-uzbekskomu-turizmu---video-23275853.html

По внутреннему паспорту в Самарканд: что даст ЕАЭС узбекскому туризму - видео

По внутреннему паспорту в Самарканд: что даст ЕАЭС узбекскому туризму - видео

Россия 9 марта сняла "ковидные" ограничения на полеты в Узбекистан. Теперь поток туристов в страну увеличится еще сильнее.

2022-03-11T21:00+0500

2022-03-11T21:00+0500

2022-03-11T21:00+0500

видео

самарканд

еаэс

узбекистан

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Узбекистан и Россия будут развивать сотрудничество в сфере туризма. Вице-премьеры стран подписали план мероприятий по увеличению туристического потока. Какие направления особенно интересны для туристов? Насколько увеличится число желающих отдохнуть в Узбекистане? Что даст ЕАЭС узбекской туристической отрасли?Перспективы туротрасли в Узбекистане оценил эксперт по туризму, директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин.Для российских туристов сегодня важны два пункта при выборе страны: наличие системы "все включено" и возможность расплатиться картой "Мир". В Узбекистане большинство банков подключено к данной российской платежной системе, отметил эксперт.Кроме того, Россия возобновляет полеты в Узбекистан. Это, по мнению эксперта, увеличит поток туристов в республику, и выведет его на допандемийный уровень и выше."Узбекские авиалинии увеличили количество рейсов в Россию с 38 до 143. Я уверен, что на предстоящие майские праздники в республику приедет в 3-4 раза больше туристов, чем в 2021 году", - заявляет Сербин.Эксперт также рассказал, какие выгоды получат туристы и турфирмы при вступлении Узбекистана в ЕАЭС. Ответ на вопрос вы можете получить в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

самарканд, еаэс, узбекистан, видео