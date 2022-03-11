Сборная Минобороны Узбекистана завоевала золотые медали — фото
© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
Разведчики из Узбекистана выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Пакистане первого марта состоялось пятое международное соревнование "Командный дух", в котором приняла участие сборная команда Министерства обороны Узбекистана, сообщает пресс-служба Минобороны.
Узбекистанские разведчики заняли первое место среди 9 стран.
© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
Узбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
В соревнованиях участвовали всего 16 команд: по одной разведгруппе из Узбекистана, Марокко, Иордании, Кении, Саудовской Аравии, Турции, Шри-Ланки, Непала и 8 разведгрупп из Пакистана.
© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
Узбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
В ходе соревнований, команды, двигаясь по азимуту, на маршруте, длиной до 80 км, на шести контрольных точках выполнили упражнения по тактико-специальной, стрелковой, медицинской, инженерной подготовке, защите от оружия массового поражения, военной топографии, а также решали произвольные тесты, рассказали в ведомстве.
© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
Узбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
В Минобороны отметили, что команда разведчиков Узбекистана была сплоченной и на высоком уровне выполняла поставленные задачи, особенно в индивидуально-тренировочных соревнованиях, где радиотелефонисты, саперы, снайперы и фельдшеры, добились высоких результатов.
© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
Узбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
Сборная Минобороны пришла к финишу на 6 часов раньше остальных команд и набрала наибольшее количество баллов – 2850, в итоге заняв первое место в конкурсе.
© Министерство обороны УзбекистанаУзбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
Узбекские разведчики выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом
На церемонии закрытия международного конкурса команду военнослужащих Министерства обороны Узбекистана наградили золотыми медалями.
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