https://uz.sputniknews.ru/20220311/sbornaya-minoborony-uzbekistana-zavoevala-zolotye-medali--foto-23271191.html

Сборная Минобороны Узбекистана завоевала золотые медали — фото

Сборная Минобороны Узбекистана завоевала золотые медали — фото

Разведчики из Узбекистана выиграли международное соревнование в Пакистане с рекордным результатом.

2022-03-11T17:51+0500

2022-03-11T17:51+0500

2022-03-11T17:51+0500

спорт

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минобороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Пакистане первого марта состоялось пятое международное соревнование "Командный дух", в котором приняла участие сборная команда Министерства обороны Узбекистана, сообщает пресс-служба Минобороны.Узбекистанские разведчики заняли первое место среди 9 стран.В соревнованиях участвовали всего 16 команд: по одной разведгруппе из Узбекистана, Марокко, Иордании, Кении, Саудовской Аравии, Турции, Шри-Ланки, Непала и 8 разведгрупп из Пакистана.В ходе соревнований, команды, двигаясь по азимуту, на маршруте, длиной до 80 км, на шести контрольных точках выполнили упражнения по тактико-специальной, стрелковой, медицинской, инженерной подготовке, защите от оружия массового поражения, военной топографии, а также решали произвольные тесты, рассказали в ведомстве.В Минобороны отметили, что команда разведчиков Узбекистана была сплоченной и на высоком уровне выполняла поставленные задачи, особенно в индивидуально-тренировочных соревнованиях, где радиотелефонисты, саперы, снайперы и фельдшеры, добились высоких результатов.Сборная Минобороны пришла к финишу на 6 часов раньше остальных команд и набрала наибольшее количество баллов – 2850, в итоге заняв первое место в конкурсе.На церемонии закрытия международного конкурса команду военнослужащих Министерства обороны Узбекистана наградили золотыми медалями.Читайте также:Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащихГлавком Сухопутными войсками РФ вручил кубок победителей узбекским танкистам

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