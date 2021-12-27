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Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
Церемония награждение сборной дзюдоистов среди военнослужащих прошла в Ташкенте.
2021-12-27T16:00+0500
2021-12-27T16:00+0500
спорт
награждение
чемпионат
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В столице состоялась церемония награждение дзюдоистов-военнослужащих. Ценные призы борцам вручили представители Минобороны республики и руководство Федерации дзюдо, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).Ранее сборная Узбекистана по дзюдо среди военнослужащих заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в Париже.Узбекистанским спортсменам удалось завоевать четыре золотые и одну бронзовую медали. Чемпионами мира стали: Диёра Келдиёрова (-52 кг), Дилшоджон Баратов (-60 кг), Давлат Бобонов (-90 кг) и Музаффарбек Турабоев (-100 кг). "Бронзу" получил Шохрухон Бахтиёров (+100 кг).Читайте также:Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге &gt;&gt;Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании &gt;&gt;
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награждение, чемпионат, дзюдо

Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих

16:00 27.12.2021
© Пресс-служба НОК УзбекистанаНаграждение победителей ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
Награждение победителей ЧМ по дзюдо среди военнослужащих - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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По данным НОК республики, спортсменам удалось завоевать четыре золотые и одну бронзовую медали.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В столице состоялась церемония награждение дзюдоистов-военнослужащих. Ценные призы борцам вручили представители Минобороны республики и руководство Федерации дзюдо, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
Ранее сборная Узбекистана по дзюдо среди военнослужащих заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в Париже.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаНаграждение победителей ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
Награждение победителей ЧМ по дзюдо среди военнослужащих - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
Награждение победителей ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекистанским спортсменам удалось завоевать четыре золотые и одну бронзовую медали. Чемпионами мира стали: Диёра Келдиёрова (-52 кг), Дилшоджон Баратов (-60 кг), Давлат Бобонов (-90 кг) и Музаффарбек Турабоев (-100 кг). "Бронзу" получил Шохрухон Бахтиёров (+100 кг).
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