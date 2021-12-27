https://uz.sputniknews.ru/20211227/uzbekistantsev-nagradili-za-pervoe-mesto-na-chm-po-dzyudo-sredi-voennoslujaschix-21965700.html
Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
Церемония награждение сборной дзюдоистов среди военнослужащих прошла в Ташкенте.
2021-12-27T16:00+0500
2021-12-27T16:00+0500
2021-12-27T16:00+0500
спорт
награждение
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дзюдо
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В столице состоялась церемония награждение дзюдоистов-военнослужащих. Ценные призы борцам вручили представители Минобороны республики и руководство Федерации дзюдо, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).Ранее сборная Узбекистана по дзюдо среди военнослужащих заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в Париже.Узбекистанским спортсменам удалось завоевать четыре золотые и одну бронзовую медали. Чемпионами мира стали: Диёра Келдиёрова (-52 кг), Дилшоджон Баратов (-60 кг), Давлат Бобонов (-90 кг) и Музаффарбек Турабоев (-100 кг). "Бронзу" получил Шохрухон Бахтиёров (+100 кг).Читайте также:Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге >>Дзюдоисты из Узбекистана заняли первое место на чемпионате Азии и Океании >>
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награждение, чемпионат, дзюдо
Узбекистанцев наградили за первое место на ЧМ по дзюдо среди военнослужащих
По данным НОК республики, спортсменам удалось завоевать четыре золотые и одну бронзовую медали.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
В столице
состоялась церемония награждение дзюдоистов-военнослужащих. Ценные призы борцам вручили представители Минобороны республики и руководство Федерации дзюдо, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
Ранее сборная Узбекистана по дзюдо среди военнослужащих заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира в Париже.
Узбекистанским спортсменам удалось завоевать четыре золотые и одну бронзовую медали. Чемпионами мира стали
: Диёра Келдиёрова (-52 кг), Дилшоджон Баратов (-60 кг), Давлат Бобонов (-90 кг) и Музаффарбек Турабоев (-100 кг). "Бронзу" получил Шохрухон Бахтиёров (+100 кг).