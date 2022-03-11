https://uz.sputniknews.ru/20220311/skonchalsya-rustam-ibragimbekov--stsenarist-belogo-solntsa-pustyni-23274085.html

Скончался Рустам Ибрагимбеков — сценарист "Белого солнца пустыни"

Скончался Рустам Ибрагимбеков — сценарист "Белого солнца пустыни"

В Москве умер известный писатель и драматург, автор сценария "Белого солнца пустыни".

2022-03-11T19:20+0500

2022-03-11T19:20+0500

2022-03-11T19:20+0500

культура

писатель

автор

москва

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Знаменитый советский, российский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссёр, автор сценария фильма "Белое солнце пустыни" — Рустам Мамед Ибрагим оглы Ибрагимбеков умер в пятницу в Москве после продолжительной болезни. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.Ибрагимбекова похоронят в Азербайджане, сказали в союзе.Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. Народный писатель Азербайджана (1998), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), лауреат Государственных премий РФ (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни", который сразу после выхода на экраны стал популярным в СССР. Ибрагимбеков написал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы.Читайте также:Умер знаменитый узбекский драматургРоссии нужно импортозамещение в сфере культуры

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писатель, автор, москва