https://uz.sputniknews.ru/20220126/umer-znamenityy-uzbekskiy-dramaturg-22398052.html

Умер знаменитый узбекский драматург

Умер знаменитый узбекский драматург

Наибольшую известность принес писателю сериал "Чертово колесо", а за драму "Железная женщина" драматург удостоен в 1990 году Государственной премии Узбекистана.

2022-01-26T18:40+0500

2022-01-26T18:40+0500

2022-01-26T18:40+0500

культура

умер

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Скончался известный узбекский писатель и драматург Шароф Бошбеков. Об этом стало известно сегодня, в день его смерти. Ему был 71 год.Известно, что Шароф Бошбеков родился в Самаркандской области. Окончил музыкальный факультет Ташкентского института искусств. Он был писателем, актером, драматургом.Играл на сцене музыкального театра "Мукими" и в Гулистанском театре. Был литературным консультантом в Союзе писателей Узбекистана и Национальном театре. Его пьесы "Врата судьбы", "Гавроши старого города", "Железная женщина" ставились во всех театрах страны, зрители любили ждали его постановки.По сценарию Бошбекова были сняты фильмы "Безликий" (1992), "Золотой мальчик" (1993), "Железная женщина", "Маъруф и Шариф" (1996), "Шут". Наибольшую известность принес писателю сериал "Чертово колесо", а за драму "Железная женщина" драматург удостоен в 1990 году Государственной премии Узбекистана.В 2001 году Шарофа Бошбекова наградили орденом "Мехнат шухрати". О причинах смерти не сообщается.Читайте также:Умер экс-советник президента Узбекистана >>Скончалась известная певица Санобар Матмуродова >>

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