https://uz.sputniknews.ru/20220311/vsemirnyy-den-ananasa-chem-polezen-kolyuchiy-frukt-23276034.html

Всемирный день ананаса: чем полезен колючий фрукт

Всемирный день ананаса: чем полезен колючий фрукт

Сочная мякоть ананаса стимулирует отделение желудочного сока, улучшая пищеварение. Какими еще полезными свойствами обладает ананас, читайте в нашем материале.

2022-03-11T23:00+0500

2022-03-11T23:00+0500

2022-03-11T23:00+0500

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фрукты

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Пятница, 12 марта – Всемирный день ананаса. Не удивительно, что этому тропическому фрукту посвящен отдельный праздник – он содержит множество ценных веществ. Особенно полезен ананас после масленичных застолий – его сок стимулирует пищеварение и помогает сбросить набранные за Масленицу килограммы.В 100 граммах ананаса содержится всего 52 килокалории. Вот, почему его часто называют диетическим продуктом.К тому же фрукт содержит бромелайн — вещество, способствующее расщеплению белка, что полезно для людей, страдающих нарушениями пищеварения.Кроме этого, в состав ананаса входят вся группа витаминов В, а также витамин С — то есть, фрукт обладает защитным свойством, помогая организму бороться с сезонными простудами.Для мясоедов употребление ананаса в пищу особенно важно — его мякоть стимулирует отделение желудочного сока. Поэтому, садясь за праздничный стол, стоит выпить 250 граммов свежевыжатого ананасового сока или кусок свежего фрукта.Служит ананас и здоровым десертом для людей с сахарным диабетом, поскольку не приносит им никакого вреда, отметил в интервью Радио Sputnikврач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.Читайте также: Кому и зачем надо пить коллаген

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фрукты