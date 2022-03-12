https://uz.sputniknews.ru/20220312/kamilov-vstretilsya-s-glavoy-mid-kyrgyzstana-23278659.html
Камилов встретился с главой МИД Кыргызстана
Камилов встретился с главой МИД Кыргызстана
Дипломаты обсудили сотрудничество и график будущих двусторонних встреч.
2022-03-12T10:37+0500
2022-03-12T10:37+0500
2022-03-12T10:37+0500
общество
абдулазиз камилов
руслан казакбаев
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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов провел накануне в Анталье ряд встреч с представителями зарубежных стран. Встречи прошли в рамках участия во IIДипломатическом форуме, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В частности, Абдулазиз Камилов пообщался с министром иностранных дел Кыргызстан Русланом Казакбаевым. Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и реализацию достигнутых ранее договоренностей.Дипломаты также обсудили график встреч на высшем, высоком и международном уровнях.В Турции Абдулазиз Камилов также встретился с представителями ОБСЕ, коллегами из Словакии и Катара.Дипломатический форум в Анталье проводится в этом году во второй раз под патронажем президента Турции. Форум - инициатива, направленная на обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам и поиску решений ключевых внешнеполитических проблем.Читайте также: Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан
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абдулазиз камилов, руслан казакбаев
Камилов встретился с главой МИД Кыргызстана
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Дипломаты обсудили сотрудничество и график будущих двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik.
Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов провел накануне в Анталье ряд встреч с представителями зарубежных стран. Встречи прошли в рамках участия во IIДипломатическом форуме, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана
.
В частности, Абдулазиз Камилов пообщался с министром иностранных дел Кыргызстан Русланом Казакбаевым. Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и реализацию достигнутых ранее договоренностей.
"Отмечена важность принятия действенных мер по дальнейшей активизации сотрудничества в политической, пограничной, водохозяйственной, торгово-экономической, транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах в целях выполнения принятых обязательств и продвижения совместных приоритетных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дипломаты также обсудили график встреч на высшем, высоком и международном уровнях.
В Турции Абдулазиз Камилов также встретился с представителями ОБСЕ, коллегами из Словакии и Катара.
Дипломатический форум в Анталье проводится в этом году во второй раз под патронажем президента Турции. Форум - инициатива, направленная на обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам и поиску решений ключевых внешнеполитических проблем.