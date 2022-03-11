https://uz.sputniknews.ru/20220311/musulmane-rossii-planiruyut-razvivat-religioznyy-turizm-v-uzbekistan-23275490.html
Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан
Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан
Проект планировали реализовать несколько лет назад, однако этому помешали ограничения, связанные с распространением COVID-19.
2022-03-11T20:26+0500
2022-03-11T20:26+0500
2022-03-11T20:26+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Духовное управление мусульман (ДУМ) России и Совет муфтиев (СМР) активизируют переговоры с мусульманскими центрами Узбекистана по развитию зиёрат-туризма. Об этом сообщил заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.Мусульмане России готовы посещать в Узбекистане древние мечети, всемирно известное медресе Мири-Араб, мемориал имама Аль-Бухари, Бахаутдина Накшбанди и другие значимые мест, включая памятники истории и культуры.По мнению Аббясова, проект планировали реализовать несколько лет назад, однако этому помешали ограничения, связанные с распространением COVID-19.В 2020 году в Ташкенте также должна была состояться организованная ДУМ РФ V юбилейная конференция международная научно-богословская конференция "Духовный Шелковый путь". Но карантинные ограничения не позволили это сделать. Несмотря на это Накануне Узбекистан и Россия договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:Читайте также:Зиёрат-туризм: иностранным авиакомпаниям в РУз предоставят скидку до 50% >>Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези >>
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мусульмане, туризм, узбекистан
Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан
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Проект планировали реализовать несколько лет назад, однако этому помешали ограничения, связанные с распространением COVID-19.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Духовное управление мусульман (ДУМ) России и Совет муфтиев (СМР) активизируют переговоры с мусульманскими центрами Узбекистана по развитию зиёрат-туризма. Об этом сообщил заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.
Что такое зиёрат-туризм
Зиёрат-туризм - это паломничество к исторически значимым для последователей ислама местам.
Мусульмане России готовы посещать в Узбекистане древние мечети, всемирно известное медресе Мири-Араб, мемориал имама Аль-Бухари, Бахаутдина Накшбанди и другие значимые мест, включая памятники истории и культуры.
По мнению Аббясова, проект планировали реализовать несколько лет назад, однако этому помешали ограничения, связанные с распространением COVID-19.
В 2020 году в Ташкенте также должна была состояться организованная ДУМ РФ V юбилейная конференция международная научно-богословская конференция "Духовный Шелковый путь". Но карантинные ограничения не позволили это сделать. Несмотря на это
Мы не прекращали диалог с узбекской стороной о развитии зиёрат-туризма и проведении V международной научно-богословской конференции "Духовный Шелковый путь". Теперь есть реальная возможность все это реализовать. Отрадно, что правительство России по достоинству оценивает туристический потенциал Узбекистана и принимает различные меры для наращивания турпотока в эту замечательную страну
Рушан Аббясов
Ззаместитель председателя ДУМ РФ
Накануне Узбекистан и Россия договорились
еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.
Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:
проведение Года туризма России и Узбекистана;
запуск трансграничного туристического маршрута "Великий Шелковый путь";
создание специальных турпакетов фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма;
организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.
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