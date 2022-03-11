https://uz.sputniknews.ru/20220311/musulmane-rossii-planiruyut-razvivat-religioznyy-turizm-v-uzbekistan-23275490.html

Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан

Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан

Проект планировали реализовать несколько лет назад, однако этому помешали ограничения, связанные с распространением COVID-19.

2022-03-11T20:26+0500

2022-03-11T20:26+0500

2022-03-11T20:26+0500

туризм

мусульмане

туризм

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Духовное управление мусульман (ДУМ) России и Совет муфтиев (СМР) активизируют переговоры с мусульманскими центрами Узбекистана по развитию зиёрат-туризма. Об этом сообщил заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.Мусульмане России готовы посещать в Узбекистане древние мечети, всемирно известное медресе Мири-Араб, мемориал имама Аль-Бухари, Бахаутдина Накшбанди и другие значимые мест, включая памятники истории и культуры.По мнению Аббясова, проект планировали реализовать несколько лет назад, однако этому помешали ограничения, связанные с распространением COVID-19.В 2020 году в Ташкенте также должна была состояться организованная ДУМ РФ V юбилейная конференция международная научно-богословская конференция "Духовный Шелковый путь". Но карантинные ограничения не позволили это сделать. Несмотря на это Накануне Узбекистан и Россия договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:Читайте также:Зиёрат-туризм: иностранным авиакомпаниям в РУз предоставят скидку до 50% >>Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези >>

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