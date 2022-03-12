https://uz.sputniknews.ru/20220312/nazvany-mesta-dlya-graffiti-v-tashkente-23279752.html

Названы места для граффити в Ташкенте

Названы места для граффити в Ташкенте

Столичный хокимият приглашает художников присылать эскизы будущих муралов.

2022-03-12T12:39+0500

2022-03-12T12:39+0500

2022-03-12T12:39+0500

общество

ташкент

граффити

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Завершился первый этап проекта "Махаллада дув-дув гап: Рисунки на стенах махаллей". Хокимият Ташкента определил список локаций, где будут размещаться граффити, сообщает пресс-служба хокимията.Среди предложенных мест – стены домов и заборы у детских площадок, подземные переходы и тоннели.Стартовал второй этап конкурса. До 25 марта авторы могут присылать свои эскизы с указанием места размещения и сметой затрат, необходимых для создания рисунка, в Telegram-канал хокимията.Готовые рисунки жители города смогут увидеть к 1 мая.Читайте также: Стены-полотна: в Ташкенте разрисуют жилые дома и здания

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ташкент, граффити, хокимият ташкента