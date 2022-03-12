https://uz.sputniknews.ru/20220312/nazvany-mesta-dlya-graffiti-v-tashkente-23279752.html
Названы места для граффити в Ташкенте
Названы места для граффити в Ташкенте
Столичный хокимият приглашает художников присылать эскизы будущих муралов.
2022-03-12T12:39+0500
2022-03-12T12:39+0500
2022-03-12T12:39+0500
общество
ташкент
граффити
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Завершился первый этап проекта "Махаллада дув-дув гап: Рисунки на стенах махаллей". Хокимият Ташкента определил список локаций, где будут размещаться граффити, сообщает пресс-служба хокимията.Среди предложенных мест – стены домов и заборы у детских площадок, подземные переходы и тоннели.Стартовал второй этап конкурса. До 25 марта авторы могут присылать свои эскизы с указанием места размещения и сметой затрат, необходимых для создания рисунка, в Telegram-канал хокимията.Готовые рисунки жители города смогут увидеть к 1 мая.Читайте также: Стены-полотна: в Ташкенте разрисуют жилые дома и здания
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ташкент, граффити, хокимият ташкента
Названы места для граффити в Ташкенте
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Столичный хокимият приглашает художников присылать эскизы будущих муралов.
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik.
Завершился первый этап проекта "Махаллада дув-дув гап: Рисунки на стенах махаллей". Хокимият Ташкента определил список локаций, где будут размещаться граффити, сообщает пресс-служба хокимията
.
"Как и было объявлено на старте проекта, на первом этапе мы собирали предложения по локациям для рисунков. Всего получено 38 предложений, в том числе, список 10-ти тоннелей и подземных переходов города", - сообщила пресс-служба.
Среди предложенных мест – стены домов и заборы у детских площадок, подземные переходы и тоннели.
Стартовал второй этап конкурса. До 25 марта авторы могут присылать свои эскизы с указанием места размещения и сметой затрат, необходимых для создания рисунка, в Telegram-канал хокимията.
Готовые рисунки жители города смогут увидеть к 1 мая.