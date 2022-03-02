https://uz.sputniknews.ru/20220302/steny-polotna-v-tashkente-razrisuyut-jilye-doma-i-zdaniya-23091615.html

Стены-полотна: в Ташкенте разрисуют жилые дома и здания

Стены-полотна: в Ташкенте разрисуют жилые дома и здания

В хокимияте Ташкента журналисты, блогеры, художники и представители общественности обсудили изображения на фасадах зданий и объектах городской структуры. Скоро... 02.03.2022, Sputnik Узбекистан

2022-03-02T20:00+0500

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общество

ташкент

рисунки

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Ташкенте сегодня поговорили о стрит-арте — в рамках проекта "Махаллада дув-дув гап: рисунки на стенах махаллей". Власти города предлагают раскрасить фасады зданий – жилые дома, социальные объекты и объекты городской инфраструктуры. Это могут быть рисунки, муралы (монументальная живопись), графика. Как именно они будут выглядеть, хокимият решит вместе с общественностью, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Проект, предполагающий прямой контакт с населением, позволит сделать город ярче и добавить ему туристической привлекательности, а также поможет художникам в плане самовыражения. Об этом рассказал заместитель хокима города Ташкента, начальник управления по поддержке махалли и семьи Фуркат Махмудходжаев. Власти города ожидают, что предложений будет много. Однако предупреждают, что процесс согласования, в котором примут участие эксперты в области искусства и архитектуры, будет небыстрым. Обсуждение проекта будет идти в течение всего марта. А готовые изображения ташкентцы увидят уже к 1 мая. У районной администрации Сергелийского района, например, уже есть успешный опыт использования муралов. Речь идет о рисунке, посвященном медикам, которые боролись с коронавирусом и спасали жизни людей. Монументальная живопись, представляющая собой девушку-врача с младенцем на руках, появилась на стене 9-этажного дома в 2020 году. В хокимияте планируют, что в Ташкенте появится 12 локаций с необычными изображениями. Это могут быть раскрашенные канализационные люки, трансформаторные будки, ранее невзрачные заборы, подземные переходы, обычные жилые дома. Все свои предложения можно направлять на специальный телеграмм-канал хокимията города. Там же будут обсуждать правила участия, регламент и другие важные детали проекта.После того, как определят локации, начнется диалог с художниками, говорит Махмудходжаев. Он также добавил, что спонсором проекта может стать любой предприниматель, который в рамках закона имеет право рассчитывать на рекламу.По словам Фурката Махмудходжаева, решающим фактором для выбора локации и объекта станет согласие жителей махалли и близлежащих домов. Дело в том, что проект рассчитан на долгое время (конечно, это будет зависеть и от качества работы), минимум на пять лет, подчеркнул замхокима. Поэтому изображение должно быть как минимум красивым, не раздражающим и со смыслом.Читайте также: В Ташкенте решили раскрасить дома портретами олимпийцевВ Сергели на стене дома появилось изображение врача с ребенком

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

ташкент, рисунки