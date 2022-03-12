https://uz.sputniknews.ru/20220312/razvedeniem-ryby-v-uzbekistane-zaymutsya-10-tysyach-domoxozyaystv-23279498.html

Разведением рыбы в Узбекистане займутся 10 тысяч домохозяйств

Разведением рыбы в Узбекистане займутся 10 тысяч домохозяйств

За год предприятие в Наманганской области экспортировало в Россию 40 тонн форели на сумму $160 000.

2022-03-12T12:03+0500

2022-03-12T12:03+0500

2022-03-12T12:04+0500

общество

рыба

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В стране активно развивают частные рыбоводческие хозяйства. Так, только в 2022 году стартуют 410 проектов на сумму 1,3 трлн сумов, в том числе 7 проектов с прямыми иностранными инвестициями на общую сумму $28,2 млн. Об этом представители Ассоциации "Узбекбаликсаноат" сообщили на пресс-конференции в АИМК.Отрасль рыбоводства в республике активно развивается. За последние 5 лет реализовано более 330 новых проектов на сумму 3,4 трлн. сумов. Местные предприятия освоили $29 млн прямых иностранных инвестиций и создали около 7 тысяч новых рабочих мест. Объем вылова увеличился в 6 раз и в 2021 году составил 400 тысяч тонн.В Узбекистане выращивают 10 видов рыб: венгерский, вьетнамский и африканский карп, японский морской окунь, форель, лосось, корюшка, осетр, тилапия, судак. В республике действуют 35 рыбоводческих кластеров, которые выпускают 24 вида рыбной продукции.За год только одно предприятие - ООО "Db group eco" в Наманганской области – экспортировало в Россию 40 тонн форели на сумму $160 000.Между тем, президент поставил перед профильными ведомствами ряд задач по дальнейшему развитию рыбной отрасли в 2022 году:· Усилить производство путем установки аэраторов в искусственных водоемах на площади более 31 тысячи гектаров. Это даст возможность выращивания 10-12 тонн рыбы на площади 1 гектар;· Реализовать проекты по выращиванию рыбы интенсивным методом в 10 тысячах домохозяйств во всех регионах республики;· Создать еще 20 рыбоводческих кластеров мощностью производства рыбы 5600 тонн и переработки 3550 тонн, доведя их количество до 55.С 1 марта в стране действуют изменения в законодательство, призванные способствовать развитию рыбной отрасли. В частности, вдвое уменьшены налоговые ставки по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество и за пользование водными ресурсами.Читайте также: Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах республики

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рыба, узбекистан