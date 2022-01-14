https://uz.sputniknews.ru/20220114/rybovodcheskie-klastery-poyavyatsya-vo-vsex-regionax-strany-22192385.html

Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах страны

Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах страны

Разведение рыбы — одна из самых прибыльных отраслей. Как Узбекистан планирует занять "место под солнцем" — читайте в материале.

2022-01-14T10:44+0500

2022-01-14T10:44+0500

2022-01-14T10:55+0500

общество

узбекистан

рыба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22192546_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_a5486a503d50666fed396b283dd2b2ab.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбной отрасли".Власти намерены увеличить объемы и виды рыбной продукции, повысить экспортный потенциал отрасли и эффективнее использовать действующие бассейны.Для этого в Узбекистане введут ряд мер.Кроме того, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025-го субъектам по производству инвентаря, технологий и перерабатывающего оборудования (у которых свыше 80% прибыли формируется за счет этой деятельности) ставки по налогу на прибыль, земельному, имущественному налогам с юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами уменьшат на 50%.С 15 января размер кредитов, выделяемых коммерческими банками для разведения рыбы в домохозяйствах в рамках программы "Каждая семья – предприниматель", повысят со 150-кратного до 300-кратного размера БРВ.На чем основана кооперация при разведении рыбыРыбоводческие хозяйства организуют обучение населения навыкам разведения рыбы и поставляют им оборудование, мальков, комбикорм и минеральные удобрения, а также закупают у собственников домохозяйств выращенную рыбу по согласованной цене.Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы >>Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы >>Хокимияты сформируют перечень рыбоводческих хозяйств-инициаторов разведения рыбы в домохозяйствах населения на основе кооперации.Кроме того, совместно с Ассоциацией "Узбекбаликсаноат" будут оказывать практическую помощь в реализации проектов.Дополнительные субсидииС 1 апреля 2022 года по 1 января 2025-го для покрытия расходов физических лиц по обучению на специальных курсах по разведению рыбы власти выделят разовую субсидию — она не будет превышать 2 БРВ.Деньги выделят из средств Фонда привлечения населения к предпринимательству.Расходы по привлечению экспертов и специалистов рыбной отрасли из зарубежных стран, а также по выплате предприятиями- членами "Узбекбаликсаноата" до 50% их годового размера оплаты труда в части, не превышающей эквивалента 1 тысячи долларов, покрываются из Фонда развития рыбоводства.На данные расходы будут направлены пять миллиардов сумов из Резервного фонда правительства.Читайте также:В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото >>В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, рыба