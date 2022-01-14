Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220114/rybovodcheskie-klastery-poyavyatsya-vo-vsex-regionax-strany-22192385.html
Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах страны
Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах страны
Разведение рыбы — одна из самых прибыльных отраслей. Как Узбекистан планирует занять "место под солнцем" — читайте в материале.
2022-01-14T10:44+0500
2022-01-14T10:55+0500
общество
узбекистан
рыба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22192546_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_a5486a503d50666fed396b283dd2b2ab.jpg
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбной отрасли".Власти намерены увеличить объемы и виды рыбной продукции, повысить экспортный потенциал отрасли и эффективнее использовать действующие бассейны.Для этого в Узбекистане введут ряд мер.Кроме того, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025-го субъектам по производству инвентаря, технологий и перерабатывающего оборудования (у которых свыше 80% прибыли формируется за счет этой деятельности) ставки по налогу на прибыль, земельному, имущественному налогам с юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами уменьшат на 50%.С 15 января размер кредитов, выделяемых коммерческими банками для разведения рыбы в домохозяйствах в рамках программы "Каждая семья – предприниматель", повысят со 150-кратного до 300-кратного размера БРВ.На чем основана кооперация при разведении рыбыРыбоводческие хозяйства организуют обучение населения навыкам разведения рыбы и поставляют им оборудование, мальков, комбикорм и минеральные удобрения, а также закупают у собственников домохозяйств выращенную рыбу по согласованной цене.Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы &gt;&gt;Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы &gt;&gt;Хокимияты сформируют перечень рыбоводческих хозяйств-инициаторов разведения рыбы в домохозяйствах населения на основе кооперации.Кроме того, совместно с Ассоциацией "Узбекбаликсаноат" будут оказывать практическую помощь в реализации проектов.Дополнительные субсидииС 1 апреля 2022 года по 1 января 2025-го для покрытия расходов физических лиц по обучению на специальных курсах по разведению рыбы власти выделят разовую субсидию — она не будет превышать 2 БРВ.Деньги выделят из средств Фонда привлечения населения к предпринимательству.Расходы по привлечению экспертов и специалистов рыбной отрасли из зарубежных стран, а также по выплате предприятиями- членами "Узбекбаликсаноата" до 50% их годового размера оплаты труда в части, не превышающей эквивалента 1 тысячи долларов, покрываются из Фонда развития рыбоводства.На данные расходы будут направлены пять миллиардов сумов из Резервного фонда правительства.Читайте также:В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото &gt;&gt;В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22192546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2deaab1fcc4f5e609edb5095f62e0585.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, рыба

Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах страны

10:44 14.01.2022 (обновлено: 10:55 14.01.2022)
© AFPРыба, иллюстративное фото
Рыба, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© AFP
Подписаться на
Какие нововведения ждут лиц, занимающихся разведением рыбы, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбной отрасли".
Власти намерены увеличить объемы и виды рыбной продукции, повысить экспортный потенциал отрасли и эффективнее использовать действующие бассейны.
Для этого в Узбекистане введут ряд мер.
Так, с 1 февраля физическим лицам разрешат разводить рыбу в своих домохозяйствах в качестве самозанятых. Собственникам этих домохозяйств ставки земельного налога и налога на имущество установят в размере 50%.
Кроме того, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025-го субъектам по производству инвентаря, технологий и перерабатывающего оборудования (у которых свыше 80% прибыли формируется за счет этой деятельности) ставки по налогу на прибыль, земельному, имущественному налогам с юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами уменьшат на 50%.
С 15 января размер кредитов, выделяемых коммерческими банками для разведения рыбы в домохозяйствах в рамках программы "Каждая семья – предприниматель", повысят со 150-кратного до 300-кратного размера БРВ.

На чем основана кооперация при разведении рыбы

Рыбоводческие хозяйства организуют обучение населения навыкам разведения рыбы и поставляют им оборудование, мальков, комбикорм и минеральные удобрения, а также закупают у собственников домохозяйств выращенную рыбу по согласованной цене.
Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы >>
Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы >>
Хокимияты сформируют перечень рыбоводческих хозяйств-инициаторов разведения рыбы в домохозяйствах населения на основе кооперации.
Кроме того, совместно с Ассоциацией "Узбекбаликсаноат" будут оказывать практическую помощь в реализации проектов.

Дополнительные субсидии

С 1 апреля 2022 года по 1 января 2025-го для покрытия расходов физических лиц по обучению на специальных курсах по разведению рыбы власти выделят разовую субсидию — она не будет превышать 2 БРВ.
Деньги выделят из средств Фонда привлечения населения к предпринимательству.
Расходы по привлечению экспертов и специалистов рыбной отрасли из зарубежных стран, а также по выплате предприятиями- членами "Узбекбаликсаноата" до 50% их годового размера оплаты труда в части, не превышающей эквивалента 1 тысячи долларов, покрываются из Фонда развития рыбоводства.
На данные расходы будут направлены пять миллиардов сумов из Резервного фонда правительства.
Читайте также:
В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото >>
В Кашкадарье схватили браконьеров, ловивших краснокнижных рыб — фото >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:02Новые требования: за какие нарушения останавливают работу гостиниц
13:51Что разыграют среди узбекистанцев за вакцинацию
13:27Власти ограничили пропуск через границу Узбекистана и Казахстана – причины
13:24США возглавили антиэкологическую гонку
12:36Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео
12:18Число новых заболевших COVID растет — есть ли предел
12:10Почему Узбекистан не вступит в НАТО: 10 причин
11:31Имя руководителя времен СССР Шарафа Рашидова присвоили вузу в Самарканде
11:03Гигантский флаг Узбекистана пронесли по улицам Ферганы — видео
10:44Рыбоводческие кластеры появятся во всех регионах страны
09:56Как американец Сидней Джаксон сделал Узбекистан боксерской державой
09:47Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона"
09:14Военный автомобиль "вспыхнул" на площади Дружбы народов — видео
08:59Мирзиёев посетил Национальный центр управления обороной — фото
08:48Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана
08:30UzAirways возобновляет регулярные рейсы в Алматы, Актау и Актобе
07:00Почему нельзя есть сыр каждый день
ВчераГлавные приметы на старый Новый год: что можно и нельзя делать
ВчераФото: как делают яркие ароматические палочки во Вьетнаме
ВчераМирзиёев отреагировал на заявление Лукашенко об уроках для Узбекистана