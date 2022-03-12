https://uz.sputniknews.ru/20220312/rossiya-obratilas-k-ssha-s-notoy-o-vozbujdenii-ugolovnogo-dela-protiv-meta-23283842.html
Россия обратилась к США с нотой о возбуждении уголовного дела против Meta
Россия обратилась к США с нотой о возбуждении уголовного дела против Meta
Компанию Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность.
2022-03-12T17:58+0500
2022-03-12T17:58+0500
2022-03-12T17:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
facebook
сша
instagram
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в отношении компании Meta по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, а также о содействии террористической деятельности. С таким заявлением выступил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.В свете событий на Украине Meta Platforms временно сняла запрет в социальных сетях Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. В соответствии с новыми правилами компании, можно также призывать к смерти президентов России и Беларуси.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. На прошлой неделе пользователям Facebook было разрешено "восхвалять" неонацистский батальон как часть сил, пытающихся противостоять военной спецоперации России на Украине.В Посольстве РФ в США назвали этот шаг экстремистской деятельностью, заявив, что пользователи не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими.Читайте также:Meta объявила войну русским. Придется ее денацифицировать >>Маски сброшены: Youtube больше не нужно альтернативное мнение >>
сша
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Россия обратилась к США с нотой о возбуждении уголовного дела против Meta
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В России намерены признать компанию Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
МИД РФ передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в отношении компании Meta по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, а также о содействии террористической деятельности. С таким заявлением выступил
заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Вчера американскому посольству передана нота о том, что будет заведено дело по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода абсолютно преступных и неприемлемых — даже по этическим меркам США сообщений.
Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России
В свете событий на Украине Meta Platforms временно сняла запрет в социальных сетях Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. В соответствии с новыми правилами компании, можно также призывать к смерти президентов России и Беларуси.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
На прошлой неделе пользователям Facebook было разрешено "восхвалять" неонацистский батальон как часть сил, пытающихся противостоять военной спецоперации России на Украине.
В Посольстве РФ в США назвали этот шаг экстремистской деятельностью, заявив, что пользователи не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими.
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