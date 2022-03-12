https://uz.sputniknews.ru/20220312/tseny-na-myaso-luk-i-saxar-podrosli-23284302.html
Цены на мясо, лук и сахар подросли
Цены на мясо, лук и сахар подросли
Госкомстат опубликовал цены на основные продукты на центральных рынках Узбекистана.
2022-03-12T19:32+0500
2022-03-12T19:32+0500
2022-03-12T19:32+0500
общество
мясо
лук
сахар
цены
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. За последнюю неделю незначительно повысились цены на некоторые виды основных продовольственных товаров. Такую информацию опубликовал Государственный комитет по статистике в своем Telegram-канале.Так, максимальная цена на говядину выросла с 68 тыс. сумов до 70 тыс. сумов, на лук – с 4,5 тыс. до 5 тыс. сумов. Увеличилась также минимальная цена на сахар – с 7,9 до 8 тыс. сумов. Цены на остальные виды продуктов, по которым проводился мониторинг, не изменилисьЧитайте также: В Самарканде разработали новый сорт картофеля
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мясо, лук, сахар, цены, госкомстат
Цены на мясо, лук и сахар подросли
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Госкомстат опубликовал цены на основные продукты на центральных рынках Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik
. За последнюю неделю незначительно повысились цены на некоторые виды основных продовольственных товаров. Такую информацию опубликовал Государственный комитет по статистике в своем Telegram-канале
.
Так, максимальная цена на говядину выросла с 68 тыс. сумов до 70 тыс. сумов, на лук – с 4,5 тыс. до 5 тыс. сумов. Увеличилась также минимальная цена на сахар – с 7,9 до 8 тыс. сумов. Цены на остальные виды продуктов, по которым проводился мониторинг, не изменились
Баранина (1 кг): 55 000 – 80 000 сумов;
Картофель (1 кг): 3000 –7000 сумов;
Морковь (1 кг): 1000 – 5000 сумов;
Яйца (10 штук): 6000 – 14000 сумов;
Рис (1 кг): 5000 – 17 500 сумов;
Растительное масло (1 л): 13 600 – 24 000 сумов.