https://uz.sputniknews.ru/20220312/tseny-na-myaso-luk-i-saxar-podrosli-23284302.html

Цены на мясо, лук и сахар подросли

Цены на мясо, лук и сахар подросли

Госкомстат опубликовал цены на основные продукты на центральных рынках Узбекистана.

2022-03-12T19:32+0500

2022-03-12T19:32+0500

2022-03-12T19:32+0500

общество

мясо

лук

сахар

цены

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. За последнюю неделю незначительно повысились цены на некоторые виды основных продовольственных товаров. Такую информацию опубликовал Государственный комитет по статистике в своем Telegram-канале.Так, максимальная цена на говядину выросла с 68 тыс. сумов до 70 тыс. сумов, на лук – с 4,5 тыс. до 5 тыс. сумов. Увеличилась также минимальная цена на сахар – с 7,9 до 8 тыс. сумов. Цены на остальные виды продуктов, по которым проводился мониторинг, не изменилисьЧитайте также: В Самарканде разработали новый сорт картофеля

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мясо, лук, сахар, цены, госкомстат