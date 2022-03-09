https://uz.sputniknews.ru/20220309/v-samarkande-razrabotali-novyy-sort-kartofelya-23215910.html

В Самарканде разработали новый сорт картофеля

В Самарканде разработали новый сорт картофеля

На рынках Узбекистана вскоре появится новый вид картофеля. Его планируют выращивать с нового сезона. О том какими свойствами обладает новый продукт — читайте в материале.

2022-03-09T13:02+0500

2022-03-09T13:02+0500

2022-03-09T13:02+0500

общество

картофель

рынок

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Ученые Самаркандской научно-опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля рассказали о новых разработках. По данным местных СМИ, агрономы уже создали 35 новых сортов.На днях для дополнительных исследований в Ташкентский НИИ сортоиспытаний были отправлены семена новых сортов картофеля "Богизогон" и помидоров "Мустакиллик-28".Как рассказал директор Самаркандской научно-опытной станции НИИ овощебахчевых культур и картофеля Шавкат Джабборов, в прошлом году ученые произвели более 8 тонн местных семян овощей и бахчевых.В частности, порядка 20 семеноводческих хозяйств области получили более 60 тонн высокоурожайных сортов картофеля, адаптированных к местным климатическим условиям. В этом году ряде фермерских хозяйств Тайлакского района пройдет испытание новый сорт картофеля "Богизогон".В этом году в области планируется посадить картофель на 20 тысячах гектарах земли. Для этого требуется 50 тысяч тонн семян картофеля, пока готова лишь 31 тысяча.Ранее в Министерстве сельского хозяйства сообщали, что узбекистанские и российские специалисты по виноградарству совместно работают над новыми сортами винограда. Налажено научное сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Ученые совместно разрабатывают абсолютно новые сорта винограда без косточек, ориентированных на экспорт.Читайте также: Что привез Агроэкспресс из Ташкента в Москву >>

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картофель, рынок