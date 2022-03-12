https://uz.sputniknews.ru/20220312/turtsiya-ne-xochet-byt-storonoy-sanktsiy-protiv-rossii--minenergo-23282731.html

Турция не хочет вводить санкции против России

Турция не хочет вводить санкции против России

Глава Минэнерго Турции заявил, что страна придерживается дипломатического пути разрешения конфликта и отказывается от санкционной политики в отношении России.

2022-03-12T16:04+0500

2022-03-12T16:04+0500

2022-03-12T16:11+0500

специальная военная операция россии в донбассе

турция

санкции

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара на стороне дипломатии, передает РИА Новости.Говоря о западных санкциях в отношении Москвы, Донмез выразил надежду, что рестрикции не затронут поставки газа в Турцию.После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля, западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под санкции попали несколько крупнейших российских банков, Европа, США и Канада закрыли небо для российских самолетов, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины, суд над военными преступниками, ответственными за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья

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турция, санкции