https://uz.sputniknews.ru/20220312/turtsiya-ne-xochet-byt-storonoy-sanktsiy-protiv-rossii--minenergo-23282731.html
Турция не хочет вводить санкции против России
Турция не хочет вводить санкции против России
Глава Минэнерго Турции заявил, что страна придерживается дипломатического пути разрешения конфликта и отказывается от санкционной политики в отношении России.
2022-03-12T16:04+0500
2022-03-12T16:04+0500
2022-03-12T16:11+0500
специальная военная операция россии в донбассе
турция
санкции
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара на стороне дипломатии, передает РИА Новости.Говоря о западных санкциях в отношении Москвы, Донмез выразил надежду, что рестрикции не затронут поставки газа в Турцию.После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля, западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под санкции попали несколько крупнейших российских банков, Европа, США и Канада закрыли небо для российских самолетов, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины, суд над военными преступниками, ответственными за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья
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турция, санкции
Турция не хочет вводить санкции против России
16:04 12.03.2022 (обновлено: 16:11 12.03.2022) Подписаться на
Глава Минэнерго Турции заявил, что страна придерживается дипломатического пути разрешения конфликта и отказывается от санкционной политики в отношении России.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не хочет быть стороной санкций против России, Анкара на стороне дипломатии, передает РИА Новости
.
"Наш президент (Тайип Эрдоган – ред.) тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций (против России – ред.) У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем", — приводит слова Донмеза CNN Turk.
Говоря о западных санкциях в отношении Москвы, Донмез выразил надежду, что рестрикции не затронут поставки газа в Турцию.
После начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля, западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под санкции попали несколько крупнейших российских банков, Европа, США и Канада закрыли небо для российских самолетов, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.
Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины, суд над военными преступниками, ответственными за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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