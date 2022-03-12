https://uz.sputniknews.ru/20220312/uzbekskaya-promyshlennost-beret-kurs-na-lokalizatsiyu-23278962.html

Узбекская промышленность берет курс на локализацию

Узбекская промышленность берет курс на локализацию

Президент Шавкат Мирзиёев дал поручение профильным ведомствам стимулировать производство импортируемых товаров в республике.

2022-03-12T11:16+0500

2022-03-12T11:16+0500

2022-03-12T11:16+0500

общество

шавкат мирзиёев

промышленность

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания накануне дал поручение профильным министерствам и ведомствам способствовать выпуску в республике импортируемых товаров, сообщает пресс-служба главы государства.Для этого необходимо наладить сотрудничество между крупными предприятиями и местными производителями, чтобы на местах выпускать необходимые товары, которые сейчас предприятия вынуждены закупать из-за рубежа. Для этого изменится порядок проведения промышленных ярмарок: теперь участники смогут не только найти покупателей на готовую продукцию, но и договориться о кооперации, разработать бизнес-планы по локализации товаров и здесь же заключить соглашения с банками о финансировании.Кроме того, в Узэкспоцентре будет постоянно действовать промышленная выставка, а в областных центрах и промышленных зонах - шоу-румы местных производителей, а предприятиям частично компенсируют расходы на маркетинговые исследования и на сертификацию за рубежом.Агентству "Узстандарт" президент поручил увеличить количество предприятий с международными сертификатами и создать центры обучения международным стандартам в регионах страны.Особое внимание на совещании уделили индустрии строительных материалов. На расширение геологоразведки сырья из госбюджета выделено 100 млрд сумов. В 2022 году в этой отрасли планируется реализовать 420 проектов на сумму $1,8 млрд. Соответствующим ведомствам глава государства поручил проследить за своевременным запуском этих проектов и увеличить экспорт строительных материалов, а Министерству инноваций – помочь с модернизацией предприятий в регионах и повысить качество их продукции.Читайте также: За что Мирзиёев объявил выговор сразу нескольким руководителям

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шавкат мирзиёев, промышленность