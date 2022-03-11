https://uz.sputniknews.ru/20220311/za-chto-mirziyoev-obyavil-vygovor-srazu-neskolkim-rukovoditelyam-23269979.html

За что Мирзиёев объявил выговор сразу нескольким руководителям

За что Мирзиёев объявил выговор сразу нескольким руководителям

Кто из руководителей промышленных секторов получил дисциплинарные наказания, читайте в материале.

2022-03-11T16:32+0500

2022-03-11T16:32+0500

2022-03-11T16:40+0500

общество

шавкат мирзиёев

руководитель

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вынес строгие предупреждения нескольким руководителям.Среди них — руководители "Узбекистон темир йуллари”, "Тепловых электростанций", "Узметкомбината", а также первый заместитель председателя "Узбекнефтегаза".Мирзиёев отметил их неудовлетворительную работу по развитию промышленной кооперации и локализации производства.В частности, Агентство фармацевтики не выполнило план на 51%, "Узбекистон темир йуллари" — на 10%. Глава государства также отметил, что в обеих структурах работа по промышленной кооперации вовсе не начиналась. "Тепловые электрические станции" выполнили план лишь на 26%, добавил узбекский лидер.Это не первый раз, когда Мирзиёев критикует работу руководителей ведомств и структур.Так, в ноябре глава государства объявил выговор двенадцати главам районных администраций за неудовлетворительную работу по озеленению территорий.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, руководитель