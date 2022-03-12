https://uz.sputniknews.ru/20220312/vzryvy-zaprety-biolaboratorii-glavnye-novosti-ob-ukraine-23280924.html

Взрывы, запреты, биолаборатории: главные новости об Украине

Взрывы, запреты, биолаборатории: главные новости об Украине

Продолжается специальная операция российских вооруженных сил на Украине. За минувшие сутки военным удалось вывести из строя важные объекты ВСУ, однако в заложниках у националистов все еще остаются более 7 тысяч иностранцев.

2022-03-12T15:03+0500

2022-03-12T15:03+0500

2022-03-12T15:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Российские военные высокоточным ударом вывели из строя военный аэродром в Вооруженных сил Украины в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки в Броварах.За сутки авиация и ПВО России сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один аппарат "Точка-У". Всего за время спецоперации вывели из строя 3491 объект украинской военной инфраструктуры. Уничтожены 123 БПЛА, 1127 танков и других бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы спецавтотехники, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского Министерства обороны Игоря Конашенкова.Между тем, компания Meta (Facebook, Instagram) официально разрешила публиковать на своих платформах призывы к насилию в отношении россиян. В ответ Генпрокуратура России попросила суд признать компанию экстремистской организацией и заблокировать ее сервисы на территории страны.Продолжаются атаки на различные здания по всему миру. В Берлине неизвестные подожгли вход в спортзал германо-российской школы. Дети не пострадали. Полиция расследует, связано ли это с российской спецоперацией.На самой Украине националисты взорвали один из корпусов Харьковского физико-технического института, чтобы скрыть ядерные разработки. Под завалами может находиться до 50 человек персонала. Кроме того, по данным Министерства обороны России, неонацисты удерживают в заложниках более 7 тысяч иностранцев из 21 государства.Украинские власти запретили мэрам городов любые контакты с российской стороной, в том числе для организации гуманитарных коридоров. Украинские вооруженные силы, несмотря на договоренности, отказываются открывать гуманитарные коридоры и не выпускают мирных жителей из населенных пунктов.США признали финансирование сети из 30 биологических лабораторий на территории Украины, которые, по обнаруженным данным, занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней.Тем временем, российские военные продолжают операцию по эвакуации мирных жителей из населенных пунктов и помогать местному населению. В страну доставлена 1671 тонна гуманитарной помощи.В Италии дальнобойщики объявили о прекращении работы с 14 марта из-за высоких цен на топливо. Они называли это не забастовкой, а "крайней мерой".Тем временем, в Москве президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны согласовали взаимную поддержку двух стран в связи с санкциями.Специальная военная операция России в ДонбассеВ середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Минобороны открывает гуманитарные коридоры, националисты расстреливают гражданских — видео

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украина, вооруженные силы