https://uz.sputniknews.ru/20220310/minoborony-otkryvaet-gumanitarnye-koridory-natsionalisty-rasstrelivayut-grajdanskix--video-23249228.html

Минобороны открывает гуманитарные коридоры, националисты расстреливают гражданских — видео

Минобороны открывает гуманитарные коридоры, националисты расстреливают гражданских — видео

О гуманитарных коридорах, эвакуации мирных жителей и о стрельбе по гражданским рассказали Sputnik местные жители.

2022-03-10T19:23+0500

2022-03-10T19:23+0500

2022-03-10T19:28+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Минобороны России ежедневно открывает гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан.Однако украинские националисты просто не выпускают людей, удерживая их в качестве живого щита. Нацбаты даже открывают огонь по гражданским, которые пытаются покинуть зону боевых действий. Об этом Sputnik Ближнее зарубежье рассказали люди, которым удалось вырваться.На Украине происходит эвакуация мирных жителей. Первые гуманитарные коридоры открылись восьмого марта по предложению Минобороны России. "В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов с восьмого марта с 10 часов по московскому времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.На данный момент действуют несколько маршрутов гуманитарных коридоров. По ним желающие могут эвакуироваться в другие города Украины, а также в Россию или Беларусь. В ближайшее время планируют открыть новые коридоры.Но эвакуации всячески препятствуют ВСУ и националисты."Они не выпускали из поселка никого. Кто успел прорваться чудом, выйти с поселка, тот ушел. Нам повезло. Мы проскочили", — рассказа местная жительница в интервью Sputnik.О том, что людей не выпускают, говорят многие."Нет, их сейчас не выпускают. Мы ждем каждую минуту, что дадут коридор. Люди идут вот с Виноградного села, идут с Пионерского. А с Мариуполя никого нет. Просим, просим, пожалуйста, дайте коридор. Выпустите их оттуда. Они живая мишень там", — пожаловалась другая женщина.А некоторые рассказывают поистине жуткие истории.Специальная военная операция России в ДонбассеВ середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Каковы перспективы иностранных наемников на Украине - видеоПереговоры Лаврова и Кулебы: к чему пришли главы МИД России и Украины

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