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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Из теплых краев вернулись фламинго - видео
Из теплых краев вернулись фламинго - видео
На озере Караколь в Казахстана засняли перелетных птиц. Фламинго пробудут здесь недолго и скоро отправятся в заповедник.
2022-03-13T10:04+0500
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казахстан
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Известный в Казахстане видеограф Азамат Сарсенбаев заснял на озере Караколь фламинго.Птицы вернулись из теплых краев и пробудут на озере Караколь недолго. Скоро они продолжат свой путь в Коргалжынский заповедник.Предположительно птицы пробудут здесь до конца марта.
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казахстан, птицы

Из теплых краев вернулись фламинго - видео

10:04 13.03.2022 (обновлено: 14:17 13.03.2022)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРозовый фламинго
Розовый фламинго - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
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На озере Караколь в Казахстана засняли перелетных птиц. Фламинго пробудут здесь недолго и скоро отправятся в заповедник.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Известный в Казахстане видеограф Азамат Сарсенбаев заснял на озере Караколь фламинго.
Птицы вернулись из теплых краев и пробудут на озере Караколь недолго. Скоро они продолжат свой путь в Коргалжынский заповедник.
Предположительно птицы пробудут здесь до конца марта.
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