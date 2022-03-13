https://uz.sputniknews.ru/20220313/iz-teplyx-kraev-vernulis-flamingo---video-23291149.html

Из теплых краев вернулись фламинго - видео

Из теплых краев вернулись фламинго - видео

На озере Караколь в Казахстана засняли перелетных птиц. Фламинго пробудут здесь недолго и скоро отправятся в заповедник.

2022-03-13T10:04+0500

2022-03-13T10:04+0500

2022-03-13T14:17+0500

это интересно

казахстан

птицы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1132/88/11328842_0:162:3137:1927_1920x0_80_0_0_3b14369556aad4e5fc578c7f46541551.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Известный в Казахстане видеограф Азамат Сарсенбаев заснял на озере Караколь фламинго.Птицы вернулись из теплых краев и пробудут на озере Караколь недолго. Скоро они продолжат свой путь в Коргалжынский заповедник.Предположительно птицы пробудут здесь до конца марта.

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, птицы