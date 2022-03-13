https://uz.sputniknews.ru/20220313/iz-teplyx-kraev-vernulis-flamingo---video-23291149.html
Из теплых краев вернулись фламинго - видео
Из теплых краев вернулись фламинго - видео
На озере Караколь в Казахстана засняли перелетных птиц. Фламинго пробудут здесь недолго и скоро отправятся в заповедник.
2022-03-13T10:04+0500
2022-03-13T10:04+0500
2022-03-13T14:17+0500
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казахстан
птицы
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Известный в Казахстане видеограф Азамат Сарсенбаев заснял на озере Караколь фламинго.Птицы вернулись из теплых краев и пробудут на озере Караколь недолго. Скоро они продолжат свой путь в Коргалжынский заповедник.Предположительно птицы пробудут здесь до конца марта.
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казахстан, птицы
Из теплых краев вернулись фламинго - видео
10:04 13.03.2022 (обновлено: 14:17 13.03.2022) Подписаться на
На озере Караколь в Казахстана засняли перелетных птиц. Фламинго пробудут здесь недолго и скоро отправятся в заповедник.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Известный в Казахстане видеограф Азамат Сарсенбаев заснял на озере Караколь фламинго.
Птицы вернулись из теплых краев и пробудут на озере Караколь недолго. Скоро они продолжат свой путь в Коргалжынский заповедник.
Предположительно птицы пробудут здесь до конца марта.